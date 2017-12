Weekendtur: Skallerups spændvidde

Skallerup Seaside Resort er et eldorado for familier, der gerne vil være aktive sammen på tværs af generationer, og de naturskønne omgivelser i klitterne ved det brusende Vesterhav og velvære-området Romulus betyder, at der også er plads til mental afkobling og fordybelse. Vil man udnytte bare en flig af mulighederne i et weekendophold, skal man have fart på.