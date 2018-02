Vinterferieoplevelser: En hyldest til legoklodsen

I år er det 60 år siden, at Lego fik patent på klodsen, der har skabt en international legetøjssucces i Billund. Det bliver fejret i et hus bygget af 21 gigantiske klodser: Lego House.

25 millioner klodser ligger og venter på at blive bygget i Lego House, som er et halvt år gammelt oplevelseshus midt i legobyen Billund. Bjarke Ingels Group har tegnet legohuset, der ser ud, som var det bygget af 21 megalegoklodser, og arkitekturen afspejler fuldstændigt indholdet: et hus fyldt af legoklodser, man kan lege med. Legen er, som det er tradition i Lego-koncernen, udviklende og lærende. Derfor er huset delt op i fire forskellige legezoner, hvor børn stimuleres til at lege på forskellige måder: kreativt, følelsesmæssigt, socialt og logisk.

60 års fødselsdag for legoklodsen

10. februar: Fastelavnsfest med handelsstandsforeningen i byen, artiktektur-rundvisning i Lego House og guidet tur i oplevelseszonerne.

12. februar: Guidet tur i oplevelseszonerne.

13. februar: Guidet tur i oplevelseszonerne.

14. februar: Historisk rundvisning i Lego House.

15. februar: Arkitekturrundvisning.

16. februar: Historisk rundvisning i Lego House. Klokken 14-15.30: Mød fire spillere fra FC Midtjylland i lobbyen.

17. februar: Artiktektur-rundvisning i Lego House og guidet tur i oplevelseszonerne.

18. februar: Artiktektur-rundvisning i Lego House.



Frem til 11. februar er der 60 kroner rabat på billetten til Lego House i anledning af fødselsdagen for legoklodsen.

Rød zone for kreativitet To kæmpestore vandfald af legoklodser ender i bassiner fyldt med klodser. Nogle bassiner er ensfarvede, andre blandede. Her er der fri byg med massevis af klodser: Man er ikke begrænset af det antal klodser, man har i kasserne derhjemme. - Der sker et eller andet kreativt i folk, når de står over for et bassin kun fyldt med røde legoklodser eller massevis af gule. Lige nu er der bygget broer og eiffeltårne i det gule bassin, siger Trine Nissen, kommunikations- og PR-chef i Lego House. Den røde zone er bygget op, så den stimulerer kreativiteten hos de besøgende. Der er ingen begrænsninger, ingen vejledninger - bare uanede mængder af muligheder i legoklodserne. Der er også duploklodser til de mindste fingre.

Gul zone for følelser I den gule zone er det de følelsesmæssige kompetencer, der bliver udfordret og udviklet. Det er også her, at besøgende kan se de hårde, kantede legoklodser få liv. - En af de mest populære oplevelser i gul zone er Fish Designer, hvor man kan bygge sin egen fladfisk i klodser, inden man scanner den. Digitalt kan man give den øjne og mund og se den bevæge sig. Den fysiske byggeoplevelse får et digitalt lag, fortæller Trine Nissen. Magien opstår, når klodserne bliver til en levende, digital fisk, der svømmer rundt i akvariet mellem de andre. Alt i den gule zone handler om at give liv til legoklodserne enten med bevægelse eller lyd.

Grøn og social zone Tre kæmpe landskaber af legoklodser fylder den grønne zone. En by, et bjerglandskab og en badeø er konstrueret i legoklodser. Men det er ikke kun de overvældende bygningsværker, der er interessante her. Det er alle historierne, der er bygget ind i dem, for de er nemlig fyldt med minifigurer, der oplever og gør ting, man kan tale om og blive inspireret af, når man laver sin egen stop-motion-film med legofigurer. - De store landskaber er spækket med små skøre detaljer: Darth Vader, der tager bad på stranden, og den farveblinde maler, der maler i en forkert farve, eller de små grise, der får tegnet prikker af lille mand. Det handler om at skabe samvær om at lege sammen, og her er der noget at snakke om og inspiration at lege videre med, siger Trine Nissen. Landskaberne minder lidt om den gamle del af Legoland, hvor man kan følge toget rundt i landskabet eller se færgen lægge til. I Lego Houses grønne zone er der i højere grad fokus på minifigurerne og deres skøre, skønne gøremål.