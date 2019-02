Formidler og biolog på Fjord & Bælt, Jeppe Kaczmarek, trykker på den interaktive skærm og straks begynder hvalen sit dyk mod havets dyb. Animationen viser, hvordan grindehvalerne fanger føde ved at svømme ned i kulden og mørket 600 meter under havets overflade, hvor de finder blæksprutter. Imens fylder høje fløjtelyde rummet med hvalvæggen.

Den langluffede grindehval, der smiler lidt fra skærmen, kan blive op til 6,5 meter i længden, og nogle meter eller tre i højden, så den har svært ved helt at holde finner og luffer inden for rammen.

Efter et par måneders vinterlukket i Fjord & Bælt åbner det igen for besøgende op til vinterferien. Fra 9. til 17. februar er der ferie-aktiviteter for besøgende hver dag: Klokken 11: Fodring og træning af marsvin og sæler. Klokken 12: Hval-skattejagt. Klokken 13: Fodring og træning af marsvin og sæler. Klokken 14: Om hvalernes verden. Undtagen tirsdag og torsdag, hvor man i stedet kan se en klumpfisk blive dissekeret. Klokken 15.30: Kan man træne en rokke? Fjord & Bælt ligger i Kerteminde på Margrethes Plads 1. Der er åbent fra 10 til 17 hver dag i vinterferien. Billetter koster 140 kroner for voksne og 70 kroner for børn mellem 3 og 17 år.

- Fjord & Bælt-centerets formål er at være med til at øge forståelsen for naturen og havet, som noget, der er værd at passe på og bevare, siger kommunikationslederen.

Når centeret er åbent, kombinerer medarbejderne den nødvendige forsknings-træning med formidling. To gange om dagen er de besøgende inviteret med på bassinkanten, når dyrene skal øve sig i at ligge stille, blive rørt, få øjendråber og følge med. Selv om det på afstand ligner et show, er hele træningen en vigtig basis for forskningen og dyrenes ve og vel.

På den måde hænger hvalvæggens video-indhold sammen med forskningen, der foregår på centeret. Det er gennem de daglige træninger af marsvin og sæler, at forskere får muligheden for at undersøge havpattedyrene under kontrollerede forhold. Og da det kun er få steder i verden, man forsker i marsvin, kommer meget af den viden, man har, fra Fjord & Bælts bassiner, forklarer Mads Dirckinck-Holmfeld.

- Her kan man se hvalerne, for eksempel marsvinet, svømme frem på skærmen, og så kan man vende sig om og se vores rigtige marsvin svømme rundt ude i bassinet, siger Mads Dirckinck-Holmfeld, kommunikationsleder på Fjord & Bælt.

I et års tid har Fjord & Bælt-centeret i Kerteminde arbejdet på at få den 12 meter lange hvalvæg fyldt med information, realistiske animationer og fascinerende fortællinger om hvalerne i de danske farvande. Når centeret åbner igen op til vinterferien, er videoskærmen klar til at give besøgende et dyk ned i livet under havoverfladen.

Ekstremt liv

Efter udendørstræningen finder Jeppe Kaczmarek et marsvin frem på videovæggen. Den lille delfin-lignende hval svømmer ind i synsfeltet, mens fakta om dyret kommer op på skærmen: Det lille havpattedyr er kun 1,6 meter lang, den lever i cirka 8 til 10 år i naturen, og den kan dykke ned til 200 meters dybde.

Og så spiser mere end 1000 små fisk i døgnet for at få nok energi til det kolde liv i vandet.

- Det, der er så fascinerede ved havpattedyrene, er, at de lever så ekstremt et liv set fra et menneskeligt perspektiv. Tabet af varmen, trykket fra vandet og ikke mindst dét, at skulle trække vejret ved overfladen, men fange føden i dybet. De har skullet tilpasse sig enormt meget til det, for os mennesker, ekstreme miljø. For eksempel "fryser" marsvinet altid. Derfor skal den producere ekstra varme, der kræver meget energi, hvilket gør, at marsvinet må jage fisk det meste af tiden, forklarer Jeppe Kaczmarek.

Han viser en video af, hvordan det ser ud, når et marsvin og en færge mødes. Hvordan marsvinet gemmer sig ved at dykke ned til bunden, hvor den ligger helt stille, indtil færgen er forbi.

- Imens den ligger der, spiser den ikke. Og det viser noget om, hvordan vi som mennesker griber ind i dyrenes hverdag. Tidligere har man ikke tænkt, at man skulle passe på havmiljøet. Man har altid sagt, at man ikke kunne se, hvad der foregår under vandet. Men det, mennesker gør, på havet med skibe, konstruktion af broer eller lignende, kan potentielt have store konsekvenser for dyrene, siger han.

Det animerede marsvin er kommet op til overfladen og er klar til at fange fisk igen.