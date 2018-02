Tivoli holder jubilæum i vinterklæder

For første gang i Tivolis 175 års historie åbner haven døren til et overdådigt vinterlandskab i februar. Der vil være isdans på skøjtebanen, sneboldkamp og lysfestival over den vintermørke have.

Der vil være tonsvis af sne og frost i forlystelsesparken i midten af København, når Tivoli for første gang åbner dørene til Vinter i Tivoli. Noget af sneen bliver hjulpet på vej, fortæller Torben Plank, Tivolis pressechef, andet håber han kommer fra himlen. Men uanset vejret i februar, er der vinter-, sne- og skøjtegaranti i den gamle have. - Det bliver et vinterlandskab, som man ikke har set det før. Store dele af haven er åben for vintergæsterne, og den vil være hyldet ind i en scenografi af snemænd, istapper og snekrystaller, fortæller Torben Plank. Foran Nimb vil en 300 kvadratmeter, ottekantet skøjtebane danne rammen om isdanse og ditto fester i løbet af februar. Man kan tage sine egne skøjter med eller leje nogle i haven. Og fryser man på tær, næser og fingre efter aktiviteter på isen, har Tivoli for første gang skabt indendørs værksteder, hvor man kan holde hænderne varme, mens de laver kreative sysler. - Vi har fokuseret på at lave meget for børn og familier. Der vil være en række værksteder, som vi normalt ikke har. I orangeriet åbner vi "creariet", hvor man kan lave fastelavnsmasker og masker med sneræve og bjørne. Og i H.C. Andersen-slottet kan man dekorere krus, som man kan tage med hjem, siger Torben Plank. Til de mindste er der skabt et Rasmus Klump-univers inde i en gigantisk, specialdesignet iglo på Tivoli-plænen: Pingonesien. Her er der rutsjebaner, klatrevægge og sneboldkampe. Der er også vinterløjer i Rasmus Klumps Hus et par timer hver dag.