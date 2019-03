Den danske natur gemmer på mange perler. Selvom Danmark er fattig på vild natur, gemmer der sig oplevelser over hele landkortet lige fra de vindblæste klitområder til milde og frodige skovdale. I efteråret udgav Naturstyrelsen en kanon over den danske natur, hvor 15 forskellige steder er blevet optaget. Her præsenterer vi et udpluk.

Lille Vildmose

Man skal ikke lade sig narre af navnet. Lille Vildmose er et af Danmarks største sammenhængende naturområder og rummer et rigt dyreliv med traner, kongeørne, tusinde gæs og ænder samt krondyr, guldsjakaler og elge.

Vildmosen spænder over et areal på cirka 75 kvadratkilometer, så der er rig mulighed for at gå på opdagelse i et stykke natur, som rummer ældgamle skove og mere end halvdelen af de tilbageværende højmoser i Danmark.

Cirka midt i hedeområdet ligger Lille Vildmosecentret, som er et formidlingscenter og et godt udgangspunkt for ture i området, som ligger et par kilometer syd for Limfjordens østlige udmunding. Juryen lægger i deres valg af Lille Vildmose vægt på områdets store bestande af vandfugle og muligheden for at komme helt tæt på det vilde dyreliv.

Skagen og Råbjerg Mile Vendsyssel har Skagen og Råbjerg Mile med i naturkanonen. Her er ifølge juryen tale om to for Danmark helt særlige naturfænomener. Råbjerg Mile er en af Europas største vandreklitter, og det næsten én kvadratkilometer store ørkenlandskab flytter sig i gennemsnit 15 meter om året. Klitterne rejser sig i 30-40 meter høje bjerge af sand, og milen bevæger sig langsomt, men sikkert, mod hovedvejen til Skagen. På Danmarks nordligste punkt kan man stå med et ben i Skagerrak og det andet i Kattegat. De to haves sammenstød skaber vilde strømforhold, og udover det havlige vejrfænomen er området et af de bedste i landet til at spotte rovfugle og havdyr.

Svanninge Bakker og Bjerge Fra toppen af Lerbjerg, det øverste punkt i Svanninge Bakker, er der udsigt til store dele af Det Sydfynske Øhav. Svanninge Bakker er et randmorænelandskab, som opstod under presset fra en gletsjer i slutningen af den seneste istid. Rester af gigantiske isblokke har skabt store fordybninger, og sammen med vindforholdene giver det gunstige forhold for områdets flora og fauna. Højdedragene er dækket af overdrev, som altid har været afgræsset, men ikke opdyrket. På skråningerne græsser får, geder og kreaturer endnu. De sikrer udsigten og holder bakkerne åbne. Overdrev er en naturtype, som generelt er i tilbagegang i Europa, men som der arbejdes på at forbedre i Svanninge Bakker. De fynske alper, som området også kaldes, er hjemsted for alle Danmarks fem krybdyrarter: skovfirben, markfirben, hugorm, snog og stålorm.