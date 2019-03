Longyearbyen er den største by på Spitsbergen, der er den største ø i Svalbard. Den er omgivet af fjelde, hvor det højeste er Hiortfjellet på 928 meter over havet. Fjorden hedder Adventfjorden og er opkaldt efter det skib, der var med til at opdage øgruppen. Det hed Adventure. Foto: Basecamp Explorer