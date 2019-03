De fleste af os har kørt forbi Sprogø i tog eller bil, men det er de færreste, der får lov til at stoppe og opleve øen midt i Storebælt. Hen over året er der mulighed for at tage på en guidet tur til den fredede ø.

To broer og en tunnel samles på midten af Sprogø. Mere end 12 millioner køretøjer passerede sidste år broerne og øen, der binder Østdanmark sammen med Fyn og Jylland. Ud over at være et unikt knudepunkt i trafikken er Sprogø også et knudepunkt i trækfuglenes vej henover Danmark. Flere end 50 arter yngler på den fredede ø, og lige så mange bruger øen på deres trækrute. Blandt andet musvåger har lagt deres tur forbi Sprogø. Vandhullerne, som fuglene slår sig ned ved, indeholder også et par sjældne beboere: Den grønne frø og den grønbrogede tudse. Den sidste findes kun på øerne i det østlige Danmark.

Det unikke fugle- og blomsterliv kan man opleve på en af de guidede ture, som Visit Vestsjælland og Visit Nyborg udbyder. Bemærk, at nogle ture allerede er udsolgt, og at der kun er få pladser tilbage på mange af de øvrige.

Der vil også være mulighed for at komme helt tæt på et af Valdemar den Stores omfattende bygningsværker: Valdemars Borg fra 1100-tallet. Borgen lå på en isoleret ø midt i Storebælt, hvor der ikke var meget andet end tudser og fugle at forsvare, men man vurderer, at den er blevet brugt til at skabe sikkerhed enten som et sikkert stop på kongens rejser rundt i landet, som et sikkert sted at opbevare skatte, eller som et sted at bure fanger forsvarligt inde. Efter at Nationalmuseet har udgravet dele af borgen, er det muligt at komme helt tæt på de resterende dele af det tusind år gamle bygningsværk.

Sprogø indeholder også et monument over en gruopvækkende historie, som fortæller noget om, hvordan Danmark behandlede kvinder, der opførte sig "moralsk defekt". Fra 1923 og helt frem til 1961 var kvindeanstalten på Sprogø et berygtet hjem for i alt 500 kvinder, der var anbragt på øen på ubestemt tid, fordi de havde fået diagnosen "moralsk åndssvage". Historien om kvindeanstalten på Sprogø fik en kulturel renæssance, da den blev et tema i Jussi Adler Olsens krimiroman "Journal 64".

På visitnyborg.dk og visitvestsjælland.dk kan du læse mere om de guidede ture til Sprogø.