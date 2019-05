Den udødelige musicalklassiker "The Sound of Music" finder vej til Hedeland Amfiteater i en ambitiøs opsætning. Anledningen er 60-årsjubilæet for verdenspremieren på Broadway i 1959. Selv om Hedeland Amfiteater er langt fra Broadway, synes det grønne græstæppe måske endnu mere oplagt end 50'ernes tilrøgede teaterscener for netop denne forestilling med sine ikoniske alpeforestillinger.

Den store jubilæumsforestilling præsenteres af Miolto Arts & Music, og det er planen, at konstellationen bag det nye selskab hver sommer vil producere musicals på Hedeland Amfiteater. Kræfterne bag den nye satsning er Ole Justesen, Tonny Borup Mortensen og Michael Morelli, som samlet har mange års erfaring inden for musik- og teaterproduktion fra blandt andet Fredericia Teater, der har stor succes med musicalproduktioner, Den Jyske Opera og koncerter i Tivolis Koncertsal.

- Vi har længe barslet med at skabe en stor udendørsopsætning af "The Sound of Music", og vi er fantastisk glade for, at det er lykkedes at indgå et samarbejde med Hedeland og alle de lokale kræfter i området. Vi er også lykkelige for, at det er lykkedes at samle et drømmehold både på og bag scenen, og vi ser frem til at præsentere en af verdens mest elskede musicals i en ny, vital produktion i de fantastiske omgivelser omkring Hedeland Amfiteater, siger Ole Justesen.