Stiftens 11 forslag: Det skal du se i Aarhus

Mindeparken

Lidt syd for byen ligger en anden af Aarhus' parker - Mindeparken.

Parken har fået navnet, fordi der midt i den ligger et mindesmærke for ofrene for første verdenskrig. Det runde monument er et besøg værd, hvis man er i det tankefulde hjørne, men parken har meget andet at byde på. Her er udsigt til Aarhus-bugten, legeplads, et lille ishus og ikke mindst en masse træer og en kæmpestor græsplæne. Som toppen af kransekagen, så troner Marselisborg Slot, hvor man på en god dag kan få et glimt af dronningen - her holder hun nemlig sommerferie.

Mindeparken, Kongevejen 100, 8000 Aarhus C