Spanien: Grim lugt afløst af kulturliv

I 1997 var det Johnny Weltz, der anbefalede Girona som base for en håndfuld amerikanske cykelryttere. Fire år senere rykkede den berømte og berygtede Tour de France-triumfator Lance Armstrong samme vej, og med et slag gik Girona fra at være en velbevaret hemmelighed til en by med en anden og mere international identitet.

- Det var et nedslidt luderkvarter, og mange af bygningerne var i så dårlig forfatning, at man på et tidspunkt diskuterede, hvorvidt man skulle rive det hele ned og opføre nogle moderne boligblokke eller forsøge at bevare det gamle, erindrer Weltz, der selv skulle komme til at spille en fremtrædende rolle i både byfornyelse og lokal selvforståelse.

Genopfandt sig selv

Det celebre indtog var mere end bare et pift af berømmelse. Det kom også til at symbolisere den udvikling, som Girona har taget i det 21. århundrede.

Fra at være en by præget af kriseplaget industri har Girona genopfundet sig selv som et centrum for kultur og oplevelser. Og det er egentlig bare om at gå om bord og tage for sig af herlighederne. For Girona kan nydes med alle sanser og i de tempo, der måtte passe en bedst.

Et oplagt sted at sætte ind tidligt i processen er den gamle bymur Passeig de la Muralla, der er bygget mellem det 9. og 15. århundrede. Dele af La Muralla blev revet ned for godt og vel 100 år siden, da byen stod for at skulle udvides. Men de "overlevende" rester er andet og mere end mørnede ruiner og kampesten. Dels fordi muren mange steder giver et panoramisk vue over byen, dels fordi der er sørget for masser af bænke og skyggefulde steder, hvor man kan søge hen i et mere meditativt lune med en følelse af at have fundet sin helt egen oase midt i byen. De smalle gader i Gironas gamle bydel byder i det hele taget på masser af små og store åbenbaringer.