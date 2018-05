Sommerferie i Østjylland: Fem tip til en regnvejrsdag

Rockmuseum i Randers. Udvendigt ligner det Graceland, og indvendigt er det en hyldest til Elvis og rockmusikken. Memphis Mansion indeholder både Diner Highway 51, Elvis-museum, souvenirshop og en kopi af hjemmet, hvor Elvis blev født. Som noget nyt vil Memphis Mansion have en udstilling med Johnny Cash og i sensommeren fra 17. til 19. august vil museet lægge hus og græsplæne til en havefestival med levende musik. Der rock-stemning og sydstatscharme til en hel regnvejrsdag på Graceland Randers Vej 3, når museet og dineren har åben hver dag fra 10 til 21. Souvenirbutikken lukker klokken 18. Billetterne koster 99 kroner for voksne, 69 for børn, og ingenting for børn under 12 år, der kommer sammen med en voksen. Arkivfoto : Søren E. Alwan