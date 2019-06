Sælerne i Limfjorden ud for Thyborøn kan godt lide at ligge og slænge sig på sandbankerne, der viser sig, når vandstanden ikke er for høj. Det er nærmest en labyrint at navigere i systemet af sirligt sammenflettede render, som Jyllandsakvariets speedbåde skal igennem for at komme tæt på sælerne på deres sælsafarier. Her har gæsterne mulighed for at komme helt tæt på spættede sæler og gråsæler, som efter næsten at have været udryddet i Danmark igen trives i danske farvande.

- Man kan sige, vi har et godt forhold til vores sæler. Vi har mulighed for at komme helt ind til dem i vores både, og de ved, vi ikke forstyrrer dem, fortæller Michael Madsen, som er direktør for Jyllandsakvariet.

Han fik idéen til at arrangere sælsafarier for et par år siden efter at have købt en speedbåd til akvariet. Båden skulle blandt andet bruges til at bringe turister ud at se på marsvin og de større hvaler, som en gang imellem viser sig i farvandet tæt på Thyborøn. Vejret på den danske vestkyst gør dog, at der er mange dage i løbet af et år, hvor det kun er de mest søstærke, som er upåvirkede af bølgerne. Derfor gav det mening at søge ind i Limfjorden, som ligger skærmet fra Vesterhavet af Harboøre Tange.

- Vi havde vores første sælsafarier for tre år siden, og vi kunne med det samme mærke, at det var noget, der var en efterspørgsel på. Det er noget, der berører folk, når de kommer ud i naturen og tæt på dyrene. Det er ikke nogen kulisse, vi har sat op, vi er der helt på sælernes præmisser, og de bestemmer selv, hvor tæt på os de har lyst til at komme, siger Michael Madsen.