Rejseanbefaling: Dinosaurusser i Montana

- Hvad er dit bedste rejsemål?

- Det, der for nylig har gjort størst indtryk på mig, var, da jeg var på dinosaurus-udgravning på prærien i Montana, USA.

- Hvorfor?

- Det var tanken om, at man bogstaveligt talt gik, hvor dinosaurusserne også har gået. Men det var også fascinationen af at finde noget, som intet menneske nogensinde havde rørt før. Det var vildt. Og så har Montana to af Nordamerikas mest markante nationalparker: Glacier National Park, hvor bjerggeder har hjem i uovertrufne kulisser, og en del af Yellowstone National Park, hvor geotermiske kræfter kommer til jordoverfladen, mens bisonerne græsser ved siden af. Men mest af alt byder Montana på øde prærier.

- Hvad skal man opleve?

- I Montana findes et lille museum, som tager private med ud på udgravninger - Two Medicine Dinosaur Center. Det laver også særlige børneture, så jeg vil anbefale, at man tager på en tur, der går mere end 66 millioner år tilbage i tiden.

- Et godt sted at spise?

- Er man til stemningen i Montana, er man også til ægte american diner. Dinere er kulturinstitutioner i USA. Her mødes alle mennesker på alle tider af døgnet og får noget god mad ved disken og et smil fra servitricen.

- Et godt sted at bo?

- De fleste amerikanske hoteller er rigtig fine.

- Hvad vil du helst bruge penge på under ferien?

- Lækker, autentisk mad. Specielt kødet er fantastisk i USA. En god lokal guide er typisk også en rigtig god investering.

- Hvad er din værste rejseoplevelse?

- At blive virkelig dehydreret er en stor oplevelse. Ikke noget, der kan anbefales, men som er godt at have prøvet. Så får man nemlig rigtig stor respekt for at drikke vand, også selv om man ikke nødvendigvis er tørstig.

- Om andre rejsende, jeg undrer mig altid over ...

- ... at folk, som for eksempel er i Afrika, ikke orker at tage malariapiller, fordi de mener, at hvis de alligevel får malaria, så kan de bare blive behandlet, når de kommer hjem. Virkelig en dårlig idé.

- Det dummeste, jeg har gjort på en ferie er ...

- ... at miste pung, Ipad og nøgler i et sikkerhedstjek i Dubai. Opdagede det på vejen ud, men da var det væk. Det var en lidt lang uge i Dubai uden penge.

- Afslapning på ferien er for mig ...

- ... at rejse med vores tre børn - så sker tingene på deres præmisser. Dejligt, når det en gang imellem mest handler om pool og is.

- Når jeg udefra ser på mig selv som rejsende, ser jeg ...

- ... en praktisk anlagt mand. Særlig når jeg rejser i junglen i Congo, Afrika, hvor jeg skal have så lidt med som muligt med. Samtidig skal alt, hvad jeg medbringer, have en funktion og et formål. Det kunne godt være en udfordring i starten.

- Hvad er dit drømmerejsemål og hvorfor?

- Amazonas - det er et af de steder i verden, hvor der stadig er helt uberørte områder. Så det skal jeg helt klart opleve en dag.