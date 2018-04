Priser på sommerhuse stiger

For et år siden kostede sommerhuse i gennemsnit 1,38 millioner kroner, mens det i februar i år var oppe på 1,43 millioner kroner. Det er den højeste pris i flere år, og det er især de nordsjællandske fritidshuse, der trækker prisniveauet op. Det oplyser firmaet Boligadvokat24 i en pressemeddelelse.

I maj 2017 besluttede Folketinget, at kommende sommerhusejere kan belåne 75 procent af sommerhusets værdi i realkreditinstituterne mod tidligere 60 procent. Det gør låneomkostningerne mindre og dermed mere attraktivt at købe sommerhus. Tal fra boligsidens markedsindeks viste, at i maj og juni 2017 blev der solgt henholdsvis 1.435 og 1.425 sommerhuse i Danmark. Antallet af solgte sommerhuse ligger normalt på 1.030 boliger om måneden i gennemsnit.

De stigende priser gør, at der bliver mindre og mindre afslag at hente for kommende sommerhus-købere. Ifølge Boligadvokat24 er nedslagsværdien på sommerhuspriser faldet med 10 procent fra 1001 kroner per kvadratmeter i januar 2017 til 989 kroner per kvadratmeter i januar i år.