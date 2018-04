Pilgrimsvandrer med 12.000 km i benene: Følg i Wagners fodspor fra Köln til Trondheim

Vi møder ham ved kaffebordet i en 1700-tals stue på Sundet gård, som er sidste pilgrimsstop før Trondheim. Reinhard Wagner er gået hele vejen fra hjemmet i Köln, og nu sidder han her sammen med en anden pilgrim, Simone, og deler sine oplevelser fra turen med værtsparret John og Karon Wanvik.Lidt senere, da vi alle samles til aftensmad i den gamle og flot renoverede spisestue indrettet med klenodier samlet i generationer gennem flere hundrede år, beretter Reinhard Wagner også gerne for os.Han har imponerende 12.000 kilometer i benene, fortæller han den måbende flok omkring aftensbordet. Vi får serveret en fyldig pilgrimssuppe med kød og kartofler af John Wanvik, men vi må lige lægge skeerne og se på Reinhard Wagner. Så mange kilometer? Ja, han har gået, siden han blev pensionist for to år siden, nu er han 67.Reinhard Wagner elsker det frie vandrerliv, og han fortæller om de store pilgrimsruter i Europa, der mere eller mindre er forbundne, og hvor han har gået ad de fleste. Faktisk kan man gå fra Trondheim til Rom, som er to af de store valfartssteder for pilgrimme. De to andre er Santiago de Compostela og Jerusalem.Han går for at finde sig selv og for at opleve noget spirituelt, fortæller han. Der kommer endvidere noget sportsligt ind i billedet, for han vil også teste, hvor stærk han er. Han er i hvert fald hurtig, finder vi ud af dagen efter, hvor han overhaler os på vejen til Trondheim op ad bakke og med 15 kilo på ryggen. Og vi gik endda to timer før ham. Reinhard Wagner går mellem 22 og 50 kilometer om dagen, når han er på tur. Det afhænger af, hvor langt der er imellem herberger og andre overnatningssteder for pilgrimme.På pilgrimsruten op igennem Danmark skar han ned på det daglige kilometerantal. Der var kort afstand imellem herbergerne, og da de var henad det luksuriøse, tog han lidt flere overnatninger end beregnet. Vejret havde også noget at sige, for turen gennem Danmark med stop ved Viborg Domkirke som et af de hellige steder for pilgrimme, var stormfuld, våd og blæsende. Han gik til Frederikshavn, hvor han steg om bord på færgen til Oslo. Stadig en langsom transport og med tid til refleksion, indskyder han.