På besøg i en forunderlig og foranderlig by

Odense-museet Brandts åbner sin årlige sanseudstilling for de helt små museumsbesøgende i efterårsferien. "Kom med hjem og besøg mig en dag", som udstillingen hedder, er skabt af billedkunstner Arne Møller, der har 30 års erfaring i at opsætte sanseudstillinger.

Teltfolket fylder byens park med dans og musik, og så laver de fantasifulde skyggespil på teltdugen. Hos dukkemageren er der et fint, gammelt dukketeater, man kan prøve af, eller man kan klæde sig ud i dværgens tøj, og besøge kongen på kongetronen belagt med guld. Her spiller man spil.

Den hemmelige by, der åbnes for de 4-10-årige besøgende 13. oktober, er skabt af billedkunstner Arne Møller. Det er ham, der har udtænkt, hvordan børnene skal famle sig frem i mørke hos den blinde mekaniker, eller hvordan de kan kravle op på en elefantryg hos byens fotograf. I 30 år har kunstneren opbygget sanseudstillinger på kunstmuseet i Odense for andre kunstnere. I år har han fået lov til at skabe sit eget fantasimættede, forunderlige univers. Og det er der kommet udstillingen "Kom med hjem og besøg med en dag" ud af.

Det er en by fyldt med sære beboere, forskellige huse, kringlede gader og hemmelige steder. Lige sådan en by, som børn på fire til 10 år kan gå på opdagelse i. Stemningerne skifter, og de kan leve sig ind i karakterer og historier, som udfolder sig foran dem. Der er rum til leg og bevægelse, og rum til fordybelse. Og så er der mange steder, hvor børnene kan hygge sig med små kreative opgaver. Arne Møller har også udviklet et aktivitetsark - en flipflapper - der kan skabe dialog mellem børnene og deres medbragte voksne.

Udstillingsbyens huse og gader fylder 300 kvadratmeter af museet og kan besøges fra efterårsferien og halvandet år frem. Kommer man tilbage, er der dog ikke sikkert, at byen ser ud på samme måde, som da man forlod den. For beboere flytter ind og ud af huse, og byen og udstillingen udvikler sig. Brandts vil også eksperimentere med at bruge teater og skuespil til at gøre oplevelsen af udstillingen levende på en helt ny måde.