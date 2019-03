Overnatning i zoo: Sov blandt løvebrøl og ulvehyl

Givskud Zoo I den midtjyske dyrepark Givskud Zoo er der flere muligheder for at overnatte. Gæster kan blandt andet sove på savannen i en eller flere nætter i Givskud Zoo's afrikanske teltlejr, der består af store safaritelte med lejrbål. De nærmeste naboer er næsehorn og gnuer. I weekenden 22.-23. juni er det desuden muligt for hele familien at slå eget telt op og sove i Dinocamp, der ligger i dinosaurparken. I Danhostel Givskud Zoo står der også 130 senge klar, hvis man har brug for overnatninger tæt på den zoologiske have. For store grupper, som for eksempel lejrskoler, tilbyder Givskud Zoo undervisning og overnatninger i ulveanlægget og den afrikanske lejr Boma. Adressen er Løveparkvej 3, Givskud, 7323 Give. Minimumspris for overnatning for to personer i safaritelt er 1.518 kroner. Læs mere på www.givskudzoo.dk.

Odense Zoo I shelters kan man overnatte på Odense Zoo's savanne på lørdage fra maj til september. Udover en overnatning og mulighed for at tænde op i lejrbål og riste skumfiduser, byder opholdet også på en rundvisning med en zoo-guide og mulighed for at udforske parken på egen hånd. Prisen er 500 kroner pr. person og inkluderer forplejning i form af en standardmenu. Man skal minimum være fire personer. Adressen er Søndre Boulevard 306, 5000 Odense.

Ree Park Safari I Djurslands store safaripark Ree Park Safari kan besøgende opleve dyr fra fire kontinenter - også om natten. For dyreparken tilbyder flere forskellige muligheder for overnatning. Blandt andet i en af parkens fire safari lodges. De er bygget på pæle på græssavannen. Det betyder, at dyrene kan komme helt tæt på. Man skal selv medbringe sovepose eller dyne. Prisen er 3.800 kroner for op til fire personer. Det er muligt at tilkøbe en feltseng. Prisen inkluderer blandt andet en Land Rover-safari på savannen. Det er muligt at købe mad i restauranten eller selv at grille i området Katanga Hill. En anden mulighed er overnatning i et shelter på prærien tæt på bjørne og ulve. Prisen er 3.000 kroner for op til otte personer og inkluderer også en safarikørsel på savannen. Det er muligt at lave mad over bålsteder, der ligger tæt på teltene. Adressen er Stubbe Søvej 15, 8400 Ebeltoft. Læs mere på www.reepark.dk.

Aalborg Zoo Oplev Aalborg Zoo om natten i weekenden 24.-25. maj, hvor savannen åbner klokken 16 for overnatning. Tilmeldingen åbner 1. april, og man skal selv medbringe telt og sovepose. Når aftenen sænker sig, kan de overnattende gæster lave mad i et grillområde eller købe middag i restauranten. Bålpladsen bliver også tændt. Inden man går til køjs, bliver isbjørnene fodret, og der er godnathistorie for børnene på savannen. Prisen for voksne er 250 kroner pr. person og 150 kroner for børn. Adressen er Mølleparkvej 63, 9000 Aalborg. Læs mere på www.aalborgzoo.dk.

