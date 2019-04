En lang række film er indspillet i Den Evige Stad, som emmer af filmhistorie. Her guider vi dig til fem fede filmscener, der har været med til at udødeliggøre Rom på det hvide lærred.

Trevifontænen blev opført på et sted, hvor der i antikkens Rom var en fontæne, der forsynede byen med frisk vand fra en kilde længere ude. I 1732 besluttede man at genskabe fontænen i tidens hotteste stilart: barok. Det tog 30 år, før Trevifontænen, der læner sig op ad Palazzo Poli, stod færdig. Siden da har bassinet og det dramatiske springvand, der forestiller titanen Okeanos og hans heste, begejstret Roms turister.

I en sen aftentime spankulerer den amerikansk-svenske Hollywoodstjerne Sylvia, spillet af svenske Anita Ekberg, ind og forbryder sig på Den Evige Stads kulturhistorie ved at bade i Trevifontænen. Scenen kan ses som et symbol på en ny tids frisind, men også en historieløs foragt og mangel på respekt.

Restauranten Santa Lucia nær Piazza Navona portrætteres i Julia Roberts-filmen "Spis Bed Elsk". Gå i hendes fodspor og nyd en af de italienske pastaklassikere og et glas vin her. Skal man kombinere drinks og film, så tag til Via Veneto med berømte barer som Doney og Harry's Bar. Her sprudlede jetset-livet i "Hollywood on the Tiber"-æraen - og er man heldig, kan negronien nydes side om side med en kendis eller to. The Grand Hotel Plaza blev hyppigt frekventeret af Fellini - og Luchino Visconti optog en hel film, "L'innocente", her. Også scener i blandt andet "Ocean's Twelve" og "Along Came Polly" blev indspillet på det eksklusive hotel, hvor man bør bo under en romersk film-tur.

Senest dukkede den ikoniske trappe op i Woody Allens "To Rome with Love". De 135 trin var et af barokkens prestigeprojekter og stod færdig i 1725.

Siden da har Den Spanske Trappe været kulisse til vigtige scener i blandt andet "The Talented Mr. Ripley", hvor Matt Damon her forvirrer de to kvindelige bipersoner Cate Blanchett og Gwyneth Paltrow.

Filmens point of no return udspiller sig på en af Roms mest berømte attraktioner: Den Spanske Trappe, hvor Joe overtaler prinsessen til at holde fri fra sine forpligtelser og tage med ham ud på svir i Roms søde liv.

I 1950'erne og 60'erne blev der indspillet så mange film i Rom, at man opfandt begrebet "Hollywood on the Tiber". Der blev lavet alt fra socialrealistiske film som "Cykeltyven" til storladne dramaer som "Ben-Hur".

Rom har siden 1950'erne dannet kulisse til den ene storfilm efter den anden. Byen har været Italiens hovedstad siden 1871 og har cirka to millioner indbyggere - og et dobbelt så stort opland. Centrum er ret lille, og man kan gå rundt til de fleste attraktioner.

3. Nepal og New York ligger i Rom

Actiondramaet "Everest" med stjerner som Jake Gyllenhaal og Keira Knightley handler om en gruppe bjergbestigere, der fanges i en snestorm på Mount Everest. En række af de udendørs scener blev filmet i Rom, nærmere bestemt i den glorværdige filmby Cinecittà lidt uden for centrum. Her byggede man et kæmpebjerg til optagelserne i foråret 2014, hvor filmstjerner og nepalesiske statister flokkedes på området.

Cinecittá blev det fysiske omdrejningspunkt under "Hollywood on the Tiber-æraen", og på en rundtur i de legendariske studier hober anekdoterne sig op. Alene funkis-indgangen fra den fascistiske periode er en fryd at beskue, om end det er en torn i øjet, at Cinecittá blev grundlagt af Mussolini for at producere propagandafilm.

På guidede ture tages man med tilbage i filmhistorien og rundt til enorme kulisser fra tidligere og nuværende produktioner. Blandt dem er en hel gade i New York anno 1846, der blev brugt til Martin Scorceses storfilm "Gangs of New York".