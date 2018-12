Hvis man havde troet, at der i denne verden ikke var plads til endnu et cruise-skib i den absolutte luksusklasse, har det norsk-amerikansk ejede Celebrity Cruises gjort denne holdning til skamme med søsætningen af skibet Celebrity Edge, der havde sin første rigtige sejlads fra Miami i forrige weekend. En bevidst satsning på ekstrem luksus til købestærke kunder. Jysk Fynske Medier var som ét af to danske medier med på en prøvesejlads til Bahamas.