Nyt hotel: Hajer kigger ind i soveværelset

Et hotelbyggeri til godt 90 millioner kroner er ikke opsigtsvækkende, men det er beliggenheden af et nyt luksushotel i Maldiverne.

Hver enkelt suite ligger nemlig delvis under vandet. På øverste etage på 550 kvadratmeter har gæsterne blandt andet stue, et badeværelse med karbad, hvorfra man kan sidde og kigge ud over havet og soldæk med infinity pool - en pool, hvor det fra nogle vinkler ser ud, som om poolen fortsætter ud i havet, skriver CNN Travel.

Soveværelset er placeret under vandet, og her er der udsigt til koraller, hajer og farverige fisk. Bygherren er Conrad Hotels & Resorts. Hotellet ventes at åbne sidst på året. (thor)