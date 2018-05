Nordtysk golf: Dramatiske begivenheder i familien Remer

Familien Remer kommer oprindelig fra en mindre gård nord for Hamburg, som Michael Remers forældre drev. De 70 hektar landbrugsdrift med tilhørende kvægbesætning blev suppleret af handel med kunstgødning.

- For knap 38 år siden omkom min farfar på dramatisk vis på gården. Han gik en aften ud til sit kødkvæg på en mark, og her blev han angrebet af en tyr, og om morgenen fandt min far så sin far hårdt kvæstet på marken. Hans liv stod ikke til at redde, fortæller Jørg, der blot var nogle få måneder gammel, da denne hændelse indtraf.

- Efter Murens fald besluttede mine forældre at søge lykken i det tidligere Østtyskland. De købte landbruget med 1200 hektar i Kaschow og fortsatte med handelen med kunstgødning, som der var et godt potentiale i. Entreprenørvirksomheden blev også udvidet, da der var brug for en indsats i genopbygningen af området, fortæller Jörg Remer.

Familien faldt godt til i Kaschow, og efterhånden opstod idéen om at etablere et golfresort.

- Min far spillede golf, så både min søster Marei og jeg selv blev også bidt af sporten. En dag stod vi og kiggede ud over det område, der nu er Golfpark Strelasund. Ansporet af ungdommelig frembrusen mente jeg ikke, at der var noget, der kunne stå i vejen for at etablere et par golfbaner, men det afgørende argument kom far med: "Jeg vil meget hellere kigge på glade mennesker, der spiller golf end på kreaturer, der går på markerne og græsser. Det giver mig kun dårlige minder", fortæller Jörg Remer.

I 2001 startede forberedelserne med at få de nødvendige tilladelser i hus, og siden er der hvert år foretaget nye investeringer i resortet. Organisationen er også vokset, ligesom antallet af medarbejdere er steget støt gennem årene.

Marei og Jörg kom med i ledelsen af familievirksomheden i 2001 - og da Annegret og Michael Remer for tre år siden besluttede at trappe lidt ned rent arbejdsmæssigt, overdrog de virksomheden til deres to børn. Senior-Remer kommer dog dagligt på golfresortet for at følge med og være en konstruktiv sparringspartner for næste generation.

Annegret og Michael Remer bor nogle få hundrede meter fra Golfpark Strelasund med udsigt over golfbanen. Og ved siden af forældrene bor de to børn i hver sin villa.

Jörg er gift med Stefanie, der lige nu er på barsel med parrets første barn, men ellers arbejder hun også i administrationen i virksomheden.

Marei har ansvaret for blandt andet marketingsafdelingen og hoteldriften på Golfpark Strelasund, og hun er kæreste med og bor sammen med proen Petjo Kuzarow.