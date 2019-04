Kompensationen bortfalder, hvis forsinkelsen skyldes forhold, flyselskabet ikke har kontrol over. For eksempel lockout af flyselskaber/personale, nogle typer strejker, krig, terror, uvejr og uforudsete sikkerhedsmæssige problemer.

1500-3000 kilometer (plus længere flyvninger inden for EU): 400 euro (cirka 3000 kroner).

Hovedreglerne er, at man har ret til "pleje", når man er forsinket i mere end to timer i lufthavnen. Ved pleje forstås forplejning (måltidskuponer), adgang til telefon/e-mails for kontakt/beskeder i forbindelse med rejsen samt eventuel overnatning, hvis forsinkelsen bliver over tre timer. Gem regninger, hvis flyselskabets personale ikke vil samarbejde, med henblik på senere refundering.

Ansvarlige myndighed for EU's passagerrettigheder er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, www.flypassager.dk . Du kan også få gratis hjælp og rådgivning til at klage hos www.forbrugereuropa.dk .

3 Klagefirmaer

Hvis du ikke har tid til eller orker det praktiske arbejde med at klage, rykke for svar osv., kan du overlade klagearbejde til et "klagefirma". Her udfylder du en klageformular med alle oplysninger, hvorefter firmaet tager sig af kontakten til flyselskabet og en eventuel retssag, hvis flyselskabet ikke vil betale.

Selskaberne tager naturligvis betaling for arbejdet, som regel en procentsats af det udbetalte beløb, hvis det udbetales direkte, og en større sats, hvis der bliver tale om retssag. Undersøg hvor meget, og også om der arbejdes efter "no cure no pay" - ingen betaling, hvis det ikke lykkes at få penge fra flyselskabet.

Klagefirmaer: Blandt andre www.flypenge.dk, www.flyhjaelp.dk og www.flyforsinkelse.dk.