Mexico: Pas på i Cancún

De ser lokkende ud, billederne af de kridhvide sandstrande i ferieparadiset Cancún ved Den Mexicanske Golf. Men der er en slange i paradiset - narkokartellerne.De menes at være årsag til en markant stigning i mordraten i Cancún.Ifølge Fox News er der begået over 100 mord i Cancún i 2018. I byen, på gaden men også på stranden.Narkokartellerne har i stigende grad slået sig på afpresning af hoteller, restauranter, forretninger, ja selv taxachauffører. Og hvis de ikke betaler beskyttelsespenge, bliver de skudt.Kartellerne går ikke efter turisterne, og de fleste slipper stadig fra et besøg i Mexico uden problemer.Men Udenrigsministeriet opfordrer danske turister til at være yderst forsigtige i Mexico og i særdeleshed i Cancún."Du bør være forsigtig i Mexico på grund af risikoen for kriminalitet og sammenstød mellem narkokarteller og myndighederne".Specielt om Cancún skriver Udenrigsministeriet: "Seksuelle overgreb, tyveri og anden kriminalitet er i stigning. Undgå ophold på øde steder som for eksempel strande og skovområder, især når det er mørkt."En anden kystby, Acapulco, var i 1960'erne og 70'erne et mondænt feriested for Hollywood-stjernerne. Her overtog kriminelle bander også gradvist byen, og mordraterne steg. Nu er Acapulco mest kendt for at være en af de byer, der har flest uopklarede mord, og der er næsten ingen turister i Acapulco. (vio)