Alsik er navnet på et 70 meter højt fire-stjernet hotel, der slår dørene op i begyndelsen af maj. Et stort spaområde og lokale egnsretter bliver en del af hotellets fundament. Det skal ikke kun lokke besøgende til Als' hovedby. Som Sønderborgs nye vartegn håber hotellets direktør også, at det bliver et samlingspunkt for lokale.

- Historiefortælling er i 2019 vigtig for os alle sammen, og hvis vi kigger på Sønderjylland, må vi bare sige, at de råvarer, som vi har hernede, er at finde overalt. Du kan gå langs med Gendarmstien og plukke bær og frugt. Hvorfor så ikke tage det med hjem og gøre det til en historiefortælling. Sønderjylland har for eksempel mange æblesorter. Det bliver sjovt at kunne fortælle gæsterne, at de smager æbler af sorter som Ingrid Marie og Gråsten. På den måde får man en fornemmelse for, hvor forskelligt æbler kan smage, når de bliver presset og står i rå flor, fortæller han.

En Alsike er navnet på en kløverblomst, som vokser i de sønderjyske egne. Det navn har Sønderborgs nye fire-stjernede Alsik Hotel taget til sig. Udover at være Sønderborgs nye vartegn, der er 70 meter højt, består Alsik også af Nordisk Spa & Wellness, der er et stort spaområde, flere restauranter og en offentlig udsigtsplatform i 64 meters højde. Herfra har man en 360 graders udsigt udover Flensborg Fjord og Dybbøl Banke. Den sønderjyske natur og kultur er dog ikke kun noget, som hotellets gæster kan nyde synet af. Spørger man hotellets direktør, Henrik Bille, er målet med Alsik også, at egnen skal kunne mærkes og smages.

Alsik åbner 6. maj.Det fire-stjernede hotel byder på 190 værelser, heraf 21 suiter.Udsigt over Sønderborg og Als finder besøgende på en offentlig udkigsplatform, der ligger på 16. etage i 64 meters højde.Alsik byder også på restauranter samt møde- og konferencefaciliteter.Med hotellet åbner også Danmarks største spa og wellness med en separat indgang og åbent for alle.Det bliver drevet af RIMC Hotels & Resports Group, der har hovedsæde i Hamborg, og er designet af det københavnske arkitektbureau Henning Larsen Architects.Adressen er Nørre Havnegade 21-25, 6400 Sønderborg.Læs mere på www.alsik.com

Hotellet kommer til at byde på fire restauranter og en café i spaområdet. Gourmetrestauranten Syttende er Alsiks eksklusive spisested og har den højeste placering i hotellet. Restaurant Freia er en klassisk spisestue, der kommer til at ligge i stueetagen sammen med Alsik Café, der byder på et verdenskøkken.

Udover 190 værelser kommer hotellets altså også til at byde på et væld af retter med rødder i det sønderjyske køkken. Restaurantkoncepterne er udtænkt af kokken Jesper Koch, der er opvokset i Aabenraa, og som flytter tilbage til Sønderjylland i forbindelse med arbejdet. Han får hjælp af Peter Rødsgaard, som er køkkenchef.

Med åbningen af hotellet byder Alsik samtidig hotel- og daggæster indenfor i et spa & wellness-område på 4500 kvadratmeter.Her kan besøgende gå på opdagelse i 160 kvadratmeter indendørs pool, Spa Café med en terrasse og udendørs infinity saltvandspool. Spaområdet er fordelt på fire etager og byder på 60 forskellige spa- og wellnessoplevelser, som blandt andet Aqua Balancing pool, salt relax-områder, panorama-sauna, 10 afslapningsområder, 11 behandlingsrum og skønhedssaloner samt mulighed for hamman og danam. Et fitness og gym studio har 24 timers åbent for hotellets gæster. Der tilbydes også Yoga Studio, Kids Club og Teen Club.

- Her skal man kunne smage alt fra mælk fra øen Barsø til kød fra kvæg, der har græsset på sønderjyske blomsterenge, fortæller Henrik Bille om Freia, der kommer til at ligge direkte ud mod Alssund med 140 pladser til udeservering.

Den er en á la carte restaurant for alle med fokus på egnsretter. Her introduceres det sønderjyske køkken med retter som snysk, der er en sønderjysk gryderet, og øllebrød med chokolade.

Byens Havn er navnet på Sønderborgs byprojekt, som er et resultat af et samarbejde med arkitekten Frank Gehry, som er en prisbelønnet, canadisk arkitekt.Planen for ombygningen af havnearealet blev udarbejdet i 2008.Udover Alsik Hotel Sønderborg, som bliver byens nye vartegn, blev Multikulturhuset indviet i 2017. Det danner ramme om kunst, kultur og oplevelser.Derudover bygges studieboliger, et p-hus med plads til 380 biler og et stort kontorbyggeri.Læs mere på www.byenshavn.dk

Nordisk design

Hotellets placering ved Nørre Havnegade direkte ud til Alssund, gør det til et markant byggeri i den gamle købstad. Det er en del af havneudviklingen i Sønderborg, der begyndte tilbage i 2006. Byprojektet er et resultat af et samarbejde med den amerikansk-canadiske arkitekt Frank Gehry, der er kendt for Walt Disney Concert Hall i Los Angeles og Det Dansende Hus i Prag. Det er tegnestuen Henning Larsen Architects, der står bag Alsik Hotel, som skal være med til at binde by og havneområde sammen. 92 procent af værelserne har udsigt mod Alssund. Resten ud mod Nordre Havnegade.

- Når man træder indenfor, vil man opleve et nordisk inspireret hus med masser af træ, og med materialer, som folk, der bor og er opvokset i Norden, vil kunne genkende. For at vise at vi kommer fra Norden, og vi er i Norden. Det vil vi gerne vil være en del af og vise frem, fortæller han.