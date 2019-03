Med udsigt til Afrikas dyr: Nye savannetelte popper op i Knuthenborg

Med 10 savannetelte bygget på pæle to meter over jorden, bliver det fra den kommende sæson muligt at overnatte blandt giraffer og næsehorn i Knuthenborg Safaripark.

Knuthenborg Safaripark er de seneste par år vokset, når det gælder muligheder for oplevelser. Sidste år slog parken dørene op for Dinosaurparken, som ikke kun er et område med over 20 livagtige dinosaurer i realistiske størrelsesforhold, men også parkens største investering. Et par år forinden var det et stort vand- og legeland, Limpopoland, der blev indviet. Og i år er det muligt at overnatte i Knuthenborg Safaripark. Med 10 savannetelte efterkommer parken, ifølge kommunikationschef Miriam Hindsgaul, en efterspørgsel blandt de besøgende.

- Med teltene kan vi tilbyde vores gæster en ekstra fed oplevelse, som vores gæster efterspørger. Det gælder for hele Lolland-Falster, at der er brug for flere overnatningsmuligheder i højsæsonen. Det er vigtigt for, at området kan udvikle sig, at alle aktører på turistområdet byder ind. Teltene er vores bud, fortæller hun.