Maldiverne: I halen på verdens største fisk

Bliv frivillig i et hvalhaj-projekt

Alle har mulighed for at blive en del af Maldives Whale Shark Research Programme.



Det engelsk-funderede forskningsprojekt, der har sin base på øen Dhigurah, tager frivillige ind på ophold a to eller fire uger.



De frivillige er med til at indsamle data om den faste bestand af hvalhajer, der lever i den beskyttede marinepark ved den sydlige Ari-atol, som ligger halvanden times motorbådssejlads fra hovedstaden Malé eller en kort flyvning fra den internationale lufthavn.



Fire-fem dage om ugen er de frivillige med på vandet i søgningen efter hvalhajerne, mens den sjette dag typisk går med at analysere de indsamlede data, og den syvende dag er en fridag. De frivillige deltager ligeledes i arbejdet med at undervise lokalsamfundene i området om hvalhajerne.



Prisen for at være frivillig i 2018 er 1695 britiske pund - cirka 14.000 kroner - for et tougers ophold, mens et fireugers ophold koster 2910 pund - cirka 24.000 kroner. Dertil kommer udgifter til skat og indenrigsfly til naboøen Maamigili - cirka 2500 kroner.



Pengene er med til at betale for opholdet, men er samtidig en vigtig indtægtskilde, som er med til at finansiere forskningsprojektet.



Læs mere på maldiveswhalesharkresearch.org.