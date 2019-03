Legoland Billund Resort kan i år byde deres gæster velkommen til forlystelsesparken med det nye hotelområde Castle Hotel, der er bygget op omkring magi og eventyr om riddere, troldmænd og kongedømmer. Ikke mindre end 142 værelser med over 700 sengepladser er i slutningen af marts klar til at lade sig indtage af eventyrlystne børnefamilier. Hensigten er at skabe oplevelser, der kan suge børnene ind i det magiske univers, der opstår mellem barn og legoklods.

- Med Legoland Castle Hotel skaber vi et gennemført univers, der kommer til at overgå alt det, vi tidligere har formået. Det bliver et magisk sted for børnefamilier fyldt med eventyr og magi, og derfor er jeg også overbevist om, at børnene vil føle, de har boet på et ægte slot, når de kører hjem igen, siger direktør Christian Woller i en pressemeddelelse.