Krydstogter: Vi elsker at tage på ferie til søs

Flower Power Cruise: Fra slutningen af marts og et stykke ind i april er det med Flower Power Cruise muligt at komme på krydstogt med blandt andet The Beach Boys, der vil underholde med deres kavalkade af hits. Nudist Cruise: Bare Necessities tilbyder en krydstogtrejse for dig, der bogstaveligt talt ønsker at opleve varmere himmelstrøg uden en trevl på kroppen i selskab med op til 3000 andre krydstogtgæster. Groove Cruise: Er du til højlydt elektronisk musik, vilde fester og svedige dancemoves, så er groove cruise måske noget for dig. Tidligere deltagere kalder krydstogtet for en "flydende festival" med masser af fart på. Disney Cruise: Drømmer du om fortryllende underholdning, så er et krydstogt med Walt Disneys rederi ikke en dårlig idé. Er familien af sted, er det muligt for de voksne at slappe af, mens ungerne tonser rundt med personalet, der måske er udklædt som børnenes favoritkarakter. Kilder: cruisebare.com, flowerpowercruise.com, groovecruise.com, disneycruise.com.

Efterspørgsel på nicheprægede togter

Krydstogtskibene er i højere grad begyndt at udnytte, at de via vandet kan komme steder hen, som man som almindelig feriegæst ellers ikke ville have mulighed for at se. Ifølge Jesper Boas Smith er folk i mindre grad interesseret i at rejse til de steder, man allerede har set, og som alle andre rejser efter. Folk vil i højere grad opleve noget særligt og eksklusivt og måske have sat et kryds eller to på deres bucket-list. - Det vigtige på disse rejser er ikke, hvor stor kahytten er - selv om de skam også findes i flere varianter - og det er heller ikke vigtigt, at der er et fitnesscenter eller biograf om bord. Det er naturoplevelsen, det at være på en slags ekspedition, der er i højsædet hos mange af kunderne nu. De vil ligge på en øde Bounty-strand eller se Antarktis, inden det er for sent, siger Jesper Boas Smith. Skibene, som bruges til ekspeditionskrydstogterne, er mindre end de almindelige krydstogtskibe, og det gør det muligt at komme frem til destinationer, som ellers er svære at nå. Der er altså tale om en unik mulighed for at opleve dele af verden, som de færreste ser. De mere traditionelle krydstogter, hvor man rejser på store skibe til populære turistmål, er fortsat i høj kurs, men Jesper Boas Smith påpeger, at der generelt ses en tendens i krydstogtbranchen til en stigende interesse for segmenterede og mere nicheprægede cruises. Der er opstået et marked for at alt fra nudist-cruise til gourmet-cruise. - Vi ser et billede af, at der i højere grad end tidligere tilrettelægges ture til specielle målgrupper. Walt Disney har deres cruises til børnefamilierne, Norwegian tilbyder to ture i år, hvor man kan komme på krydstogt med verdensstjernen Jon Bon Jovi, og tidligere har vi set cruises med Backstreet Boys. I år er det også muligt at komme med på mangemilliardæren Richard Bransons nye rederi, hvor han vil samle alle dem "som hader krydstogter" for at fejre hans fødselsdag. Det er alt sammen udtryk for en form for segmentering, siger Jesper Boas Smith.