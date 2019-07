Kommentar: Når store rejsedrømme bliver til virkelighed

"Jeg holder af hverdagen" blev den danske forfatter Dan Turèll kendt for at sige. En sætning fra et af hans digte, som hyldede den helt almindelige dagligdag, og som jeg er sikker på de fleste danskere har hørt før. Og ikke mindst minder sig selv om en gang imellem. Især når vækkeuret ringer mandag morgen, og de tumler ud af sengen for at tage det første skridt ind i det velkendte hamsterhjul.

Jeg tror også, de fleste danskere har haft tanker om at træde ud af hjulet og drømme om at rejse ud for at opleve verden. Udlængslen gnaver, men for de flestes vedkommende bliver den omsat til en uges ferie et sted i Europa eller - hvis det skal være vildt - til en tre ugers rundrejse på den anden side af ækvator. Det er som regel også, hvad der passer ind i ens arbejde og børnenes skolegang. Og så kræver det desuden en vis portion af mod at bryde med status quo og efterlade alt bag sig i et langt stykke tid.

Sådan et mod har ægteparret Troels og Nille Bech. En dag kiggede de hinanden dybt i øjnene og spurgte, hvad det egentlig var, de allermest havde lyst til. Svaret var at rejse Jorden rundt. Og ikke kun som et par. De ville have deres familie med. Den tæller en flok på 11 inklusive dem selv, børnene og en søns kæreste. Familien Bech har gjort drøm til virkelighed. De har solgt deres hus, og det næste års tid kan de kalde destinationer som Galapagos, New Zealand og Thailand deres hjem.

Vi er med på jordomrejsen i Rejser, for familien sender med jævne mellemrum beretninger om deres tur til magasinets sider. Ikke kun om seværdigheder og attraktioner, men også om oplevelsen af at rejse som en stor familie, der består af flere generationer. De skiftes til at føre pennen, og den første til at berette om de tre første uger er 19-årige Oscar Abel. Han fortæller om omvæltningen fra at sidde midt i en festlig studenterkørsel til et par uger efter - på både godt og ondt - at dele autocamper og oplevelser med sin familie på rejsens første stop, USA.

Hvis man ikke står i en situation, hvor man er i stand til at tage ud i verden, er det næstbedste for mit vedkommende at læse om det. Derfor ser jeg allerede frem til næste gang, vi hører fra familien Bech.