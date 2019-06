"Den første klimavenlige charterrejse med tog."

Sådan lancerer Spies et nyt rejsemål, Davos i de schweiziske alper, og i en pressemeddelelse lægger administrerende direktør Jan Vendelbo ikke skjul på, at det er et resultat af klimadebatten.

Ligesom en klassisk charterrejse med fly er turen på en uge, men da togturen til Schweiz tager godt 19 timer, er der en overnatning om bord på både ud- og hjemrejsen og således fem nætter på hotel. Der er tale om en pakkerejse med de garantier, det indebærer, og guide, som er med på toget og kan fortælle om de områder, man kører igennem.

Turene til Davos henvender sig især til folk, der vil vandre, men man kan også cykle i bjergene, padle i kajak eller dyrke SUP (stand up padling) på søen. Lige uden for hotellet er der også en golfbane.

Rejserne gennemføres i samarbejde med den norske outdoor-virksomhed Systrar, som også sørger for guider.

Priseksempel med afrejse 8. september: 11.995 kroner. På toget er opholdet i liggevogn (kupé med seks senge med tæpper og puder). Overnatninger på Hotel Waldhuus er i delt dobbeltværelse med morgenmad. Vandreguider indgår i prisen, og man kan vælge mellem ture af forskellig sværhedsgrad.

Toget kører fra København, men man kan stå på i Fredericia og Flensborg. /thor