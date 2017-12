Hverdag og fest i München

Sydtyskland. I München er stemningen nærmest middelhavsagtig.

München kaldes for Italiens nordligste by. Det har Henrik Søby forklaringen på:- For det første udgør italienerne den største indvandrergruppe. For det andet er bayrernes mentalitet helt anderledes end nordtyskernes. De er mere tilbagelænede.- Man siger, at da folkevandringerne for 1500 år siden fejede hen over Europa, gad de mest dovne ikke at gå længere, da de nåede Bayern, fortæller Henrik Søby.- Stemningen i München er nærmest middelhavsagtig - måske også på grund af det varme klima. Som storby er den også anderledes. Trafikken er begyndt at blive slem, men der er ingen tung industri i byen, så der er frisk luft og rent vand.

Finansmand i München Henrik Søby er 52 år. Han er født og opvokset i Sønderborg, hvorefter han flyttede til København.Han flyttede til München med sin lettiske kone, Zanette Sobia, i 2005. De bor tæt på Olympiapark, der blandt andet rummer det olympiske stadion fra 1972.Henrik Søby er associate director for finansieringsselskabet Unikredit, hvor han arbejder med nordiske institutionelle kunder, der har interesser i Tyskland, Østrig og Italien.Han er fan af München, men ikke fan af oktoberfesten.- Første gang var det sjovt, men jeg synes hurtigt, det bliver kedeligt. I øvrigt er det næsten umuligt at få billetter, fortæller han.

Det viser jeg mine gæster - Det er godt med en spadseretur i Olympiapark og en tur op på Olympia-bjerget. I klart vejr kan man se helt ned til Alperne.- Man skal i den gamle by, forbi den venetianske Asamkirche og ned til Viktualienmarkt. Markedet er dyrt, men der er gode økologiske varer, og der er en god biergarten. Derefter ned til Odeonsplatz med historiske Feldherrnhalle og ind i parken til Den Engelske Have. Der er en sø og en lille bæk, Eisbach, hvor surferne kan glide på strømmen.- Og så er der også en herlig biergarten, hvor der tit er livemusik.- Jeg tager også gerne folk med på BMW-museet.

Mine udflugter - Vi kan godt lide en tur ned til Tegernsee, en time sydpå. Det er sjovt om foråret, når de tager køerne op i bjergene.- Schloss Neuschwanstein, også syd for München, skal man se én gang i sit liv. Slottet er brugt af Disney - og helt specielt. Der er også slottet ved Herrenchiemsee - en kopi af solkongens slot i Versailles.- Vi har kun en time til Garmisch-Partenkirchen, hvor man kan tage svævebanen op til Zugspitze.- Og så kan jeg godt lide Nymphenburg-kanalerne vest for München. De blev bygget omkring slottet i 1700-tallet.

Mine restauranter - Jeg synes, at bayrerne koger smagen ud af maden. Men der er lyspunkter. Folk i München går vildt op i aspargessæsonen, kirsebærsæsonen og kantarelsæsonen.- Og hvis man kan finde en økologisk land­and med rødkål, så er det også høj kvalitet.- På toppen af Olympiaturm ligger der en god restaurant, der hedder 181. Tårnet drejer, så udsigten skifter.- I den sydlige del af München ligger Gross­hesselohe med en dejlig biergarten i Wald­wirtschaft ved Isarfloden. Maden er god, og der er jazzmusik i weekenden.- Hvis man skal prøve traditionel bayersk mad, finder man det i restauranten Beim Sedl­mayr, i Westenriederstrasse.

Mine barer Hvis man skal ud at more sig, anbefaler Henrik Søby to områder i den indre by.- I Gärtnerplatzviertel er der gang i den. Det blev kendt som et samlingssted for bøsser og lesbiske. Men nu er det for det brede publikum, og der er mange gode værtshuse.- Så er der Kultfabrik ved Ostbahnhof, hvor der også sker en masse.