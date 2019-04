Hotel Britannia sår de første frø til en grøn tidsalder

Med en gennemgribende ombygning af stueetagen er målet for Hotel Britannia at blive et hotel med en grøn profil.

Rundt om et bord, der reflekterer sollyset i en skinnende guldoverflade, står hotelchef Helle Tingberg og restaurantchef Casper Rosendahl. Bordet er en væsentlig del af indretningen i Hotel Britannias nye lounge- og caféområde med navnet Appetiit. Bordpladen er lavet af hotellets gamle elevatordør. Det er der to grunde til. For det første på grund af nostalgi. For det andet: genanvendelse. Bordet er et godt eksempel på hele Hotel Britannias formål med den gennemgribende ombygning.

- Der er ikke grund til at smide noget ud, som kan få liv igen, forklarer Casper Rosendahl.

Stueetagen kunne i slutningen af marts slå dørene op til et loungeområde med bar og café og en gourmetrestaurant med navnet Mundheld, der byder på a la carte i nordic dining-stil.

- Nu kan vi give vores gæster lige præcis den service, de gerne vil have. De behøver ikke længere at gå ud i byen for at finde en bar, fortæller Casper Rosendahl.

Forventningen er ikke kun, at turister og forretningsfolk vil føle sig hjemme i de grønne og hjemlige omgivelser, men også at lokale får lyst til at lægge deres vej forbi.