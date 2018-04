Guide til 50 danske naturperler

Hvor tager man hen, hvis man vil have en særlig god naturoplevelse i Danmark?

I ens eget nærområde er det sikkert let at svare på, men hvis man er kommet et stykke hjemmefra, er det godt at vide, hvor Danmarks ypperste naturperler findes. Et godt tip er via sin telefon, tablet eller computer at gå ind på Smutturen.dk, en ny inspirationsguide udarbejdet af Realdania i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, Naturstyrelsen og Visit Denmark.

Guiden er let at bruge. Når man åbner sitet, får man adgang til et Danmarkskort, og så kan med trykke på det område, man vil besøge. Her er så markeret, hvor områdets særlige naturattraktioner ligger, og ved endnu et tryk kan man dels læse om stedet, dels se en kort video.

Smutturen.dk viser vej til 50 naturoplevelser, som alle har "et særligt oplevelseselement", som det formuleres i en pressemeddelelse fra Realdania. De er udvalgt blandt 580 naturattraktioner, som var indstillet af kommuner og turismeorganisationer. Siden har et ekspertpanel med fire fagdommere udvalgt de 50 steder fordelt over hele landet. (thor)