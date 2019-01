Guide: Vær smart med smartphonen på rejsen

Slå roamingdata fra

Rejser du med færge, på krydstogt eller lignende i udlandet, kan du opleve, at rederiet benytter en privat operatør/satellitforbindelse, der ikke er omfattet roamingpriserne samt EU-taksterne. Det kan betyde, at du selv skal betale for dit dataforbrug, og det kan godt blive ret dyrt. Vi anbefaler derfor, at du bruger wi-fi, når du sejler. Vil du være helt sikker på, at du ikke bruger en satellitforbindelse, kan du for en sikkerheds skyld slå roamingdata helt fra på din mobil, når du er ude at sejle.

Hvis du befinder dig nær kyster, kan du også her risikere, at din telefon hopper på en satellitforbindelse eller et andet mobilnetværk. Vær derfor opmærksom på om du benytter dit teleselskabs netværk eller mobilnetværket hos de udenlandske operatører, som dit danske teleselskab samarbejder med, så du undgår en ekstra regning.