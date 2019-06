2. Friske fisk på Bønnerup Havn

Der er stadig et levende fiskermiljø på Bønnerup Havn, og som et helt naturligt samlingssted ligger fiskebutikken og røgeriet Møllefisk på molen. En del besøgende kommer lang vejs fra bare for at handle hos Møllefisk - og nyde miljøet på havnen. I butikken kan man købe friske fisk fra havnens kuttere, men de sælger også lune fiskefrikadeller og rødspættefileter. Åben mandag til fredag fra klokken 9 til 17 og lørdag til søndag fra 9 til 16.

Adresse: Ny Havnevej 23, Bønnerup Strand, 8585 Glesborg

