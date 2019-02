Guide: På med skøjterne og ud på isen

Skøjteløb er en hyggelig vinteraktivitet for både børn og voksne. Her kan du se, hvor du finder udendørs skøjtebaner, der er gratis at bruge.

Swush. Skøjterne glider ubesværet og i høj fart over isen og danner cirkelmønstre i underlaget. Rundt og rundt går det, inden du måske mister koncentrationen og balancen og lander på numsen på den kolde is.

Skøjteløb giver røde kinder og sved på panden for både store og små. Men ofte kræver det, at frosten for alvor har bidt sig fast, hvis du skal skøjte sikkert på søer og vandhuller. Ellers kan det nemt blive en både kold og farlig fornøjelse, hvis isen ikke er tilstrækkeligt stærk.

11 steder i landet er der anlagt udendørs skøjtebaner, så du ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt isen holder. Det er der styr på. Har du ikke selv skøjter, kan du leje et par de fleste steder.

Fælles for alle skøjtebanerne er, at de er gratis at bruge.

Sønderborg Skøjtebanen måler 1400 kvadratmeter og ligger ved havnen i Sønderborg. I vinterferien i uge 7 har skøjtebanen åbent mandag til lørdag klokken 10-20, mens den om søndagen har åbent fra 10-18. Skøjtebanen er gratis at benytte.

Esbjerg Skøjtebanen måler 1500 kvadratmeter og ligger på torvet i Esbjerg. I vinterferien i uge 7 har skøjtebanen åbent fra 10-20 i hverdagene og fra 10-18 i weekenden. Det er gratis at skøjte på banen, og der er mulighed for at leje skøjter og andet udstyr på stedet.

Vejle Skøjteparken ligger i Mariaparken i Vejle. Skøjtebanen er gratis at benytte, og der kan lejes skøjter på stedet. Skøjteudlejningen har begrænsede åbningstider. Find dem på oplev.vejle.dk Der er mulighed for at købe snacks og drikkevarer ved skøjtebanen.

Aarhus Skøjtebanen ligger ved Musikhuset i Aarhus. Skøjtebanen er gratis at benytte, og den må bruges de fleste tidspunkter af døgnet. Det er muligt at leje skøjter på stedet. Se skøjteudlejningens åbningstider på visitaarhus.dk

Randers Skøjtebanen ligger ved Jens Otto Krags Plads i Randers. Banen har åbent alle hverdage fra klokken 13-20. Lørdag og søndag har skøjtebanen åbent fra 10-18. Der er mulighed for at leje skøjter og andet udstyr ved banen.

Viborg Skøjtebanen findes på Borgvold i Viborg. Banen har åbent alle dage fra klokken 10-21. Der er mulighed for at leje skøjter på stedet. I vinterferien lukker skøjteudlejningen en time før banen lukker. Der er desuden mulighed for at chips og kolde og varme drikke ved banen.

Skive Skøjtebanen ligger på Posthustorvet i Skive. Banen åbner hver dag klokken 10, og det er gratis at benytte skøjtebanen. Der er mulighed for at leje skøjter. I vinterferien har skøjteudlejningen åbent mellem klokken 10 og 20.

Frederiksberg Runddel Skøjtebanen ligger ved Frederiksberg Runddel. Skøjtebanen er gratis at benytte, og der er mulighed for at leje skøjter på stedet. Skøjteudlejningen har åbent mandag til fredag fra klokken 11-20. I weekenden kan du leje skøjter mellem 10 og 20.

Lindevangsparken på Frederiksberg Skøjtebanen ligger ved Lindevangsparken på Frederiksberg. Skøjtebanen er primært til ishockey. Hvis du vil skøjte almindeligt kan du i stedet benytte skøjtebanen ved Frederiksberg Runddel. Der er ikke skøjteudlejning ved banen.

Valby Skøjtebanen ligger ved Toftegårds Plads i Valby. Det er gratis at benytte banen, og der kan skøjtes hele døgnet. Dog slukkes lyset på pladsen klokken 22. Det er ikke muligt at leje skøjter.