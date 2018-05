Grundtvigs katedral

Fem millioner sten

Byggeriet af kirken til Grundtvis ære, Grundtvigs Kirke eller Grundtvigskirken, blev påbegyndt i 1921. I første omgang byggede man kun tårnet, som de efterfølgende syv år blev brugt som kirke.Hele kirken stod færdig i 1940.



Tårnet er 49 meter højt, og kirken er 76 meter lang. Der kan være op til 1300 gæster i kirken.



Fem murermestre stod for det store arbejde. Der blev brugt fem millioner gule sten, som alle er håndskåret og slebet.



Kirken ligger på Bispebjerg Bakke 31 meter over havet, så med det høje tårn kan den ses langvejs fra.



Kirken er normalt åben for besøg hver dag undtagen mandag - dog er den lukket for turister under kirkelige handlinger.