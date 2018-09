Det spanske køkken er både viltert og nytænkende. Men det er muligvis ikke det, man oplever, når man turister sig igennem Barcelona. Her er det muligt at dyppe tæerne i Middelhavet ved stranden, se på store lystyachter i marinaen, nikke til Columbus-statuen for enden af Ramblaen og betragte bygninger samt gadesælgere i Det Gotiske Kvarter. De fleste besøgende bevæger sig derfor sjældent nordvest for den mægtige Placa de Catalunya, hvor flagskibsbutikkerne har kastet anker ved siden af Gaudis krøllede husfacader.

Men man bør rent faktisk unde sig selv at gå et lille kvarter vestpå i Cataloniens hovedstad. Her ligger L'Eixample-kvarteret og solbader med mad og drikke, der er en gourmetmave værdig. Området er et af de mest hippe og moderne steder i Barcelona, og områdenavnet betyder da ganske enkelt også "udvidelse". L'Eixample er i den henseende en slags udbryder fra byens centrum, som ellers er karakteriseret ved smalle gader og gotiske bygninger. Sådan tager den moderne bydel sig slet ikke ud.

Hundeluftning og Michelin-mad

L'Eixample ligger vest for Placa de Catalunya og nord for El Raval-kvarteret, som er byens festhjerte, hvor dunkende sydlandske beats kan høres det meste af natten. L'Eixample er mere lydløs. Her lever befolkningen det tilbagelænede liv med masser af små åndehuller, hvor hundene kan blive luftet, og ejerne kan få stillet både sult og tørst.

Kernen i området er den lange Carrer d'Enric Granados, som hovedsageligt bliver brugt til gågade. Her ligger nogle af Barcelonas allermest hypede spisesteder også. Blandt andet er morgenmandsrestauranten Brunch & Cake et så stort tilløbsstykke blandt de lokale, at man ikke kan undgå at skulle stå i kø i formiddagssolen og vente på et bord, uanset hvilken ugedag man besøger stedet. Til gengæld er maden og kaffen så også værd at vente på, og hver bid er en mindre fest for smagsløgene, når pandekager og mere traditionel morgenmad bliver løftet til et uhørt højt niveau.

Tværs over for morgenmadseventyret ligger restauranten Etapes. Her er ingen kø, for man skal bestille bord i forvejen. Og det kan det kun anbefales, at man gør. For i den lille undseelige restaurant, der med sin brune nuancer ikke lyser synderlig meget op, serverer de vidunderlig spansk mad. En treretters frokostmenu med et glas vin og en lille vand koster 15 euro (godt 110 kroner) . Det har fået den sagnomspundne Michelinguide til at indrullere Etapes i sin guide de senere år, fordi de lette kødforretter og de saftige fiskehovedretter nærmest smelter på tungen.

Vermouth med Hemingway-toner

Traver man videre op ad den brede og luftige Carrer d'Enric Granados, kan man tage sig en afstikker, lige når det passer én. Til venstre på Carrer de Valencia huserer det danske ølfirma Mikkeller eksempelvis med catalansk køkken og danske øl i Mikkeller Bar Barcelona. Men man kan nu også være mindre patriotisk og bare blive på Carrer d'Enric Granados, for mad- og drikkehulerne står ganske enkelt i kø og frister med smag og næring.

Man må for eksempel ikke snyde sig selv for at indfinde sig på La Fàbrica del Vermutillo, hvor de dybrøde vægge sammenholdt med de mange flasker og den smukt udstillede tapas i baren giver en fornemmelse af Spanien, som Hemingway skrev om landet i debutromanen "Solen går i sin gang" fra 1926. På La Fàbrica del Vermutillo kan man smage hjemmelavet vermouth med en lille appelsinskive og en stor oliven i, og drikken er uden tvivl en af områdets bedste af sin slags. For tiden oplever vermouth en gedigen renæssance i Barcelona, og det er faktisk muligt at få stillet tørsten med sådan en lille aperitif overalt i byen.

Kunstværker på tallerknen

Er man stadig mere sulten, er det bare om at gå om bord i de mange caféer og restauranter på Carrer d'Enric Granados. Især La Polpa, som ligger nogle hundrede meter oppe ad gaden fra La Fàbrica del Vermutillo, er et utroligt sted at nyde sin aftensmad. Her får man tre retter med vin for 21 euro (godt 150 kroner). Retterne varierer imellem fisk, steak og kylling med dertilhørende diverse desserter, og omgivelserne er ekstraordinære. La Polpa minder om en luksuriøs lejlighed, hvor venlige tjenere spankulerer smilende rundt og tager servicefaget dybt alvorligt.

Man kan selvfølgelig også vælge at bevæge sig lidt længere ud mellem de høje bygninger og brede boulevarder i området. Her svajer det catalanske selvstændighedsflag fra de fleste vinduer, og går man en anelse mod nordøst, vil det klæde enhver at slå sig ned ved Restaurant Embat på Carrer de Mallorca. I den kridhvide restaurant får man både fiskeretter og desserter, der ligner noget, som er forbudt for gafler, fordi retterne sikkert er en del af en eller anden form for installationskunst.

Lige i nærheden ligger i øvrigt kirken La Sagrada Familia, som støder op til Park Güell. Det er umuligt at undgå store enklaver af turister ved den officielle FC Barcelona-butik her, men søger man ned ad sidegaden Passatge de Font, er der mulighed for at smage byens bedste mexicanske mad. I den lille La Taqueria serveres der tacos og margaritas, så fuglene synger uanset tidspunktet på dagen eller natten.

Derfor er det er altså bare om at læne sig tilbage og konstatere, at L'Eixample er og bliver Barcelonas hemmelige madmekka. Og så bør man ellers overveje, om man skal gå eller trille hjem.