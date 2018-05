Golf i Nordtyskland: Ø-greens og monsterhul

Gut Waldshagen mellem Kiel og Lübeck har adskillige huller, som prenter sig i erindringen, og det er en bane, hvor mellem- og højhandicappere kan komme ind med en god score.

Holstensk Schweiz kan - for den, der ikke er fortrolig med landskabet i Nordtyskland - give falske forhåbninger om bjergtinder, brusende floder og måske skiløb. Men når gps'en er sat til Golfanlage Gut Waldshagen mellem Kiel og Lübeck, og der kun er 10 kilometer til målet, bliver man endegyldigt overbevist om, at det næppe kan være en særlig kuperet golfbane, der venter én. På klubbens hjemmesiden oplyses, at tidsbestilling ikke er nødvendig, men havde vi ikke ringet på forhånd, var vi - to spillere - kommet ud efter fire fire-bolde (dameklubben), og så kunne vi lige så godt fremrykke afgangen fra Danmark og i alles interesse slå ud før de 16 kvinder. Anlægget ligger i et smukt, delvist åbent, landskab. Det første, man bemærker, er to bygninger i træ og med græs på taget. De rummer klubhus og restaurant og signalerer så meget hygge. Modtagelsen i receptionen er hjertelig, og vi får at vide, at vi kan slå ud, når det passer os, da vi er ankommet i god tid. Det kan være et tegn på, at man vitterligt kan komme "ind fra gaden" og forvente hurtigt at kunne få starttid.

www.gut-waldshagen.de Hverdage: 50 euro (375 kroner).Fredag-søndag: 60 euro (450 kroner).Leje af buggy: 30 euro (225 kroner).På klubbens hjemmeside er link til flere hoteller med pakketilbud inklusive golf.

Svag start - men bare vent Efter de første huller tænker jeg, at det er en ret ordinær bane, som ikke ligefrem skriger på omtale, for hvorfor spilde læsernes tid på noget, som alligevel ikke kan anbefales. Men langsomt bliver jeg omvendt takket være en stribe spændende huller på den sidste to tredjedel af runden. Gut Waldshagen har to ø-greens, og læg dertil hul 4, par 3, som også byder på en ø-green - blot er vand her erstattet af en enorm mængde sand. Fra gul skal bolden flyve cirka 145 meter og fra rød 125, hvis man vil udgå en tur på stranden. Banens måske kedeligste hul, femte par 5, har handicapnøgle 1 og er et monsterhul fra hvidt tested: 631 meter. Fra gult måler det 514 meter og fra rødt 424. Fairway går lige ud med en dyb dal undervejs. Der er plads til at fyre kanonen af, og det gælder i øvrigt på de fleste huller. Da vi spillede Gut Waldshagen i midten af juli, var greens upåklagelige. Ikke specielt hurtige, men fair. Teestederne var ikke veltrimmede, men det er trods alt der, man bedst kan leve med manglende vedligeholdelse. Fairways er brede, og jeg kan dårligt komme i tanker om en bane, som ligger bedre til mellem- og højhandicappere - når man altså lige ser bort fra hul 12 og 15 med ø greens og det svære hul 4 med green omkranset af sand.