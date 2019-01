Gislev Rejser har i over 70 år arrangeret rejser for et modent publikum, som er mere til kultur og natur end rendyrket badeferie. I år åbner rejseselskabet for rejser til tre nye destinationer i Italien - med afrejse fra Odense.

Gislev Rejser har over 70 år på bagen. Men selvom rejseselskabet er oppe i alderen, bestræber det sig på at være først med det nye. I år har det tilføjet tre nye rejsemål i Italien til deres i forvejen store udbud af rejser med danske rejseledere. Italien er altid et populært rejsemål blandt danske turister, og nu åbner rejseselskabet fra Ringe nye dele af støvlelandet op for dets gæster. - Vi har længe haft et bredt udvalg i den centrale del af Toscana, men vi har ikke haft destinationer over mod Adriaterhavet, som har været et ønske fra mange af vores kunder, fortæller salg- og marketingchef Niels Ravn Eriksen. Fra lufthavnen i Bologna er der gode forbindelser til strandene ved Adriaterhavet og Toscana er stadig inden for en rimelig kørelængde. Derudover ligger Bologna kun omtrent en times kørsel fra miniputstaten San Marino.

Gislev Rejser



Det er muligt at rejse fra HCA Airport i Odense med de fleste af Gislev Rejsers afgange.



Mød Hans Christian Andersen Airport og Gislev Rejser på messen Ferie-Fritid 2019 fra 25.-27. januar.



Gislev Rejser har kontor i Ringe på Midtfyn og kan mødes på Ferie-fritidmessen.Udover deres stand står Gislev Rejser også for en række foredrag.Det er muligt at rejse fra HCA Airport i Odense med de fleste af Gislev Rejsers afgange.Mød Hans Christian Andersen Airport og Gislev Rejser på messen Ferie-Fritid 2019 fra 25.-27. januar. www.hca-airport.dk og www.gislev-rejser.dk

Foto: Kadmy - stock.adobe.com Guaita-tårnet i San Marino i Italien. PR-foto

Den grønne ø Desuden har Gislev føjet den frodige ø Ischia, der ligger i Napolibugten, til. Øen kaldes også Isola Verde, Den grønne ø, hvilket passer godt til Niels Ravn Eriksens beskrivelse. - Det er en lækker lille ø, som er meget frugtbar og frodig. Den har et fugtigt og varmt klima, som gør, at hele øen er som en botanisk have, siger han. Alle Gislevs rejser foregår med dansk rejseleder, og Niels Ravn Eriksen garanterer, at rejsende med Gislev kommer hjem med en større viden om det område, de rejser i, end de selv ville kunne finde på nettet. - Vi tilbyder ikke meget i reelle badeferier. Vores rejser er for dem, som gerne vil mærke kulturen og naturen og have oplevelser. Jeg tør godt love, at vores gæster kommer hjem med en større indsigt, end hvis de havde været af sted på egen hånd. Vores rejseledere kan berige med viden, som det tager tid at tilegne sig, fortæller Gislevs salg- og marketingschef.

Kulturhovedstad 2019 Apulien er et område, der er kendt som støvlelandets hæl, og er også føjet til listen over rejsemål. Her kan de rejsende blandt andet opleve den hvide by Ostuni, trullibyen Alberobello, som er kendt for sine små kegleformede huse, og Matera, der er europæisk kulturhovedstad i 2019. - Det er et helt andet område af Italien, end de fleste kender. Vi har haft stor efterspørgsel på rejser til Apulien fra vores kunder, som måske har oplevet Toscana et par gange og nu gerne vil længere sydpå, siger Niels Ravn Eriksen.