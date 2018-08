Fyldte toilettanke gav flyforsinkelse

Magasinet Rejsers klumme for tre uger siden om ting, der kan forårsage flyforsinkelser, har fået flere læsere til at reagere med beretninger om egne oplevelser i den boldgade.

Ida og Bjarke Lohmann skriver:

I 2012 fløj vi til Phuket i Thailand på ferie. Vi blev nødt til at mellemlande i Calcutta i Indien på grund af fyldte toilettanke. Efter en times venten var tankene tømt, og vi kunne nu komme på toilettet. Uden for flyet stod vagter med maskinpistoler. Nå, så måtte flypersonalet ikke flyve videre på grund af hviletidsbestemmelser. Vi sad i alt seks timer i flyet uden vand og drikke. Vi kunne ikke købe noget hos personalet. Inden vi forlod flyet, fik vi et midlertidig visum. 380 passagerer blev transporteret til to store hoteller i arbejderbusser med køjer - de lugtede frygteligt. Efter en del bøvl på hotellet lykkedes det os at komme i kontakt med Star Tour, så vi kunne få mad og drikke på deres regning. Vi gik til ro. Tre gange var vi oppe for at komme tilbage til flyet, men hver gang blev det udsat. Fjerde gang lykkedes det at komme af sted til lufthavnen. Ventetiden var cirka fire timer, inden vi kom om bord og fløj videre til Phuket. Kaptajnen måtte hente dollar i en bank for at kunne betale for landingen i Indien. Vi ankom til Phuket Airport med 36 timers forsinkelse. Dette bare på grund af manglende tømning af toilettanke i Billund Lufthavn. Der er nok nogen i Billund, der har fået en omgang. Dengang fik vi refunderet 2 ud af 15 dages ferie, men ikke noget fra flyselskabet. Senere fik vi også erstatning fra Star Tour, som vi også siden har fløjet med til Phuket.