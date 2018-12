Fotokonkurrence: Vind rejsegavekort

Deltag i stor fotokonkurrence om "Årets feriefoto". Der er tre kategorier at vælge imellem.

Hvis du har taget et godt feriebillede, er det nu, du skal vise det til en større kreds af mennesker. Hvis de kan lide, hvad de ser, kan de være med til at stemme dit billede til tops i en fotokonkurrence, hvor der er rejsegavekort på spil.

Jysk Fynske Medier kårer i forbindelse med Skandinaviens største rejsemesse, Ferie for Alle i MCH Messecenter Herning, "Årets feriefoto". Endda i tre kategorier. Messen afvikles 22.-24. februar.

Kategorierne er: Danmark, udland og camping.

Når fristen for at indsende feriefotos til Magasinet Rejsers facebookside er udløbet, udvælges fem billeder i hver kategori. De lægges ud på Jysk Fynske Mediers 12 nyhedssider, og så kan læserne stemme på det bedste.

Til vinderen i hver af de tre kategorier er der et rejsegavekort på 5000 kroner, mens nummer to præmieres med et gavekort på 2500 kroner.

Gå til facebook.com/MagasinetRejser for at se, hvordan du deltager og stemmer. Vi skal have modtaget dit billede senest 24. januar 2019.