Forelsket i New York

Jeg blev engang gift i New York. I Den Danske Sømandskirke i Brooklyn.Vi havde valgt at henlægge begivenheden til New York, fordi vi efter to ferier i byen - ligesom tusindvis af andre turister - var faldet pladask for denne larmende, crowdede og yderst charmerende metropol. Det er det bedste bryllup, jeg nogensinde har været til. Og det sjoveste. Både brud og gom præsterede at komme for sent til vielsen, som skulle finde sted onsdag den 15. december klokken 12.00.Jeg ved ikke, om det stadig er sådan, men dengang var det ikke hver dag, Manhattans taxichauffører kom til Brooklyn, så selv om min kommende hustru tog af sted i god tid, præsterede hendes chauffør at køre så meget forkert, at hun først ankom til kirken klokken 12.05. Og så skulle hun selvfølgelig lige en tur på toilettet for at ordne frisuren, pudre næsen og tjekke, at kjolen sad perfekt.I mellemtiden havde gommen også været på noget af en tur. Jeg tog undergrunden, men på grund af sporarbejde i det sydlige Manhattan måtte jeg skifte tog - og landede ikke helt, hvor jeg havde planlagt. Hvilket bevirkede, at jeg måtte gå (læs: løbe) et par kilometer gennem ukendte gader i Brooklyn og først nåede kirken 11.59. Her kunne præsten oplyse, at bruden endnu ikke havde indfundet sig. Fint, tænkte jeg, så kan jeg lige nå at finde den brudebuket, jeg har lovet at købe.Endnu en gang i løb. Hen til nærmeste metrostation, hvor jeg i en kiosk fandt nogle lilla blomster på knap en meters penge. Og ved hjælp af en saks, en rulle tape og en venlig ekspedient fik jeg fremtryllet en brudebuket. Ikke verdens flotteste. Men den var "personlig".Tilbage til kirken. I løb.Puha, nu var klokken ved at være kvart over 12 - og bruden var klar.Vielsen kunne begynde. Ude på gaden var et vejarbejdersjak ved at lægge fortovsfliser, og en pladevibrator kørte for fuld hammer og overdøvede bruden, netop som hun sagde sit ja. Men gift blev vi da.Så var det tid til fotografering. Og hvilken baggrund ville være smukkere end Manhattans skyline? Vi gik ned til den nærliggende promenade ved floden for at lade os forevige. På vejen mødte vi en hundelufter, og i løbet af et splitsekund havde hans glubske labrador snappet en ordentlig luns af den lilla buket i min hustrus hånd. Men på en sådan glædens dag skal man ikke græde over spiste blomster, og fotografen fik nogle mindeværdige skud i kassen. Senere tog vi op til John Lennon-mindesmærket "Strawberry Fields" i Central Park, hvor bruden lagde de lilla rester. Lige i Lennons ånd.Bryllupsmiddagen blev indtaget i tosomhed. Seks retter. Forleden var det syv år siden. Jeg har hende endnu. Og er stadig for­elsket i New York.