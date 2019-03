Fokus på fællesskab: På ølejre betyder statussymboler ingenting

Der er ingen strøm, ingen statussymboler og stort set ingen forpligtelser. Til gengæld er der masser af frisk luft, afslapning og fællesskab.

Hver sommer bruger cirka 3000 danskere en uge af deres sommerferie på at tage på ølejr. Der findes 11 lejre rundt omkring på de danske småøer. Lejrene er som regel fyldt op, og mange deltagere kommer igen år efter år.

En af dem er 69-årige Anette Højmark, der var på ølejr første gang for 33 år siden. De sidste 20 år har hunværet aktiv i Ølejrbevægelsen og med i koordinationsudvalget. Hun er afsted mindst én gang hvert år.

- Det startede faktisk med, at jeg var nyskilt og havde to børn - en teenager og et barn på under et år. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle stille op med mig selv i min sommerferie. Jeg orkede ikke at sidde og kigge på en campingplads, mens børnene legede, og jeg skulle stå for alting selv, fortæller Anette Højmark, der blev opmærksom på ølejrene i en folder på biblioteket.

- Jeg prøvede det, og det var i den grad noget for mig at være på ølejr. Det var simpelthen så fedt, siger hun.

Anette Højmarks egne børn er for længst blevet voksne, så nu er det børnebørnene, hun har med. Forældrene er med, hvis det kan lade sig gøre. Faktisk mødte hendes datter og svigersøn hinanden på en ølejr for 15 år siden. I dag er de gift og har to børn.

- Det er et fantastisk sted at være, når man har børn, for uanset alder finder de sammen. Som forælder kan man vare læne sig tilbage og være voksen sammen med de andre voksne. Man skal ikke ud og arrangere ture og bruge penge, for det, der foregår, foregår bare der, fortæller Anette Højmark.