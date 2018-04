Flere Spies-kunder skal til Afrika

Målt på antal kunder er Gambia i Vestafrika ikke en topsælger hos Spies, men rejsemålet er en klassiker forstået på den måde, at selskabet i mere end 50 år - kun afbrudt af to kortere pauser, den ene i forbindelse med ebola-epidemien - har haft rejsemålet på programmet, og den kommende vinter indsætter selskabet dels et langdistancefly på en ugentlig forbindelse fra København til Banjul i Gambia, dels åbner det et "voksenhotel", Sunprime Tamala Beach, hvor man skal være mindst 16 år for at tjekke ind.

Sydøstasien og ikke mindst Thailand har i en lang årrække nærmest suget al oversøisk vinter-ferietrafik til sig, men måske begynder en større antal danskere at se sig om efter nye oplevelser. I hvert fald har Spies aldrig udbudt så mange rejser til Afrika som den kommende vinter. Ud over Gambia gælder det Egypten, Kap Verde, Marokko, Mauritius, Sydafrika, Tanzania, Zanzibar og Seychellerne. For de seks sidstnævnte gælder, at rejserne er med rutefly.

En uge på det nye hotel i Gambia med ophold i etværelses såkaldt prime pool suite med terrasse mod havet og adgang til pool lige uden for værelset og inklusive morgenmad koster fra cirka 7700 kroner pr. person. (thor)