Ferie med Formel 1: Rapido Travel har fuld fart på motorsportsrejser

Siden Top Tours overtog Rapido Travel for tre år siden, har rejsebureauet haft succes med at kombinere rejsetilbud med events inden for motorsport som blandt andet Formel 1.

Der er fart over feltet på Rapido Travels motorsportsrejser, som det har været muligt at kombinere med for eksempel bilferier og krydstogter, siden Top Tours overtog niche-rejsebureauet i 2015. - Hvis der ingen interesse er, har vi ingen hellige køer, men vi oplever en stigende interesse for den her form for ferie, der er kombineret med unikke events. Det ser vi generelt mere af. Ikke kun med hensyn til motorsport, men også tennis, golf og koncert. Folk vil gerne rejse efter en oplevelse kombineret med ferien, fortæller Martin Bisp, direktør for Top Tours & Rapido Travel. I den kategori lever Rapido Travel op til sin opgave med sine nicherejser inden for motorsport. Størst fokus er der på rejser i forbindelse med Formel 1, der er et af verdens mest kendte motorsportevents.

Benzin i blodet Med cirka 20 Grand Prix-løb i hele verden, vurderer Martin Bisp, at Rapido Travel årligt sender gæster til omkring 16 løb. - Vi har gæster som ved meget om løbet, og de prioriterer en god bane eller en kort rejsetid, forklarer han. Sidste år sendte rejsebureauet sendte eksempelvis fire gæster til Grand Prix i Japan, 50 til Singapore og 180 til Abu Dhabi. Overordnet tilbyder Rapido Travel tre pakker: billet-, basis- eller deluxe-pakke. - Det er meget niche og nørdet. Vi har at gøre med folk, der virkelig interesserer sig for motorsport. De følger holdene og kørerne tæt, har styr på data og resultater, beskriver han.

Racerløb og badeferie Udover pakkeløsningerne skræddersyer rejsebureauet gerne turen med Top Tours destinationer, for netop kombinationen af motorsport og ferie falder i gæsternes smag. - Vi har oplevelsen af, at det enten er manden eller konen, der interesserer sig for Formel 1. Derfor giver det mening at lade ferien vokse sammen med motorsport. Når vi har gæster til Formel 1-finalen i Abu Dhabi, kan det kombineres med en ferie i for eksempel Thailand, fortæller Martin Bisp om udviklingen i Rapido Travel, som han også giver opmærksomheden omkring Formel 1 et medansvar for: - For fjerde år i træk har vi dansk deltagelse, og det øger bevågenheden, når medierne skriver om racerkøreren Kevin Magnussen. Folk bliver nysgerrige omkring Formel 1. Derfor sender vi også mange førstegangsinteresserede afsted.

Sammen om motorsport Til spørgsmålet om hvorvidt man ikke ligeså godt kan rejse til et Formel 1-Grand Prix på egen hånd, er direktøren ikke i tvivl om, hvorfor man bør tage af sted med Rapido Travel. - Det er generelt for rejseselskaber, at hvis vi ikke kan skabe værdi udover, hvad flybillet, hotel og transport koster, har vi ingen berettigelse. Det er samme princip på en Formel 1-rejse. Vi rejser som en gruppe, har en rejseleder med, der har stor viden om motorsport. Med os er også Kevin Magnussens papfar, som er tidligere træner for gokart-landsholdet. Han holder oplæg om, hvad der sker på banen. Derudover har vi foredrag med unge racerkørere, der drømmer om at blive næste generation af Formel 1-kørere. Hvis ikke folk synes, det har en værdi, kan de sagtens selv købe en billet, forklarer Martin Bisp. Der er flere årsager til, hvorfor det giver mening for Rapido Travel at arrangere nicherejserne. De konkurrerer på rejsens kvalitet og indhold. - Vi har et unikt produkt. Det har ikke noget at gøre med snobberi, men vi skaber en oplevelse, som man ikke kan få, hvis man rejser selv, mener Martin Bisp, der samtidig understreger, at Rapido Travel henvender sig til almindelige motorsportsinteresserede med almindelige budgetter.

Blød hat og tweet Det gælder også for en unik tur til Formel 1-testdage i Spanien, der finder sted i slutningen af februar. Altså inden selve løbet for alvor går i gang. Her kan gæsterne komme tæt på banen, garagen og Kevin Magnussen til en pris fra cirka 7.000 kroner. En sådan tur under løbet ligger på en pris mellem 35-40.000 kroner. - Dem, der tager med til testdagene, er meget entusiastiske omkring sporten. En sådan rejse understøtter, at vi som rejsebureau har adgang til forskellige oplevelser, hvor de fleste kan være med prismæssigt, fortæller Martin Bisp. Rapido Travel arrangerer ikke kun rejser til Formel 1, men også til andre store begivenheder inden for motorsport. På forespørgsel har bureauet for eksempel sat en rejse til Sydengland på kalenderen. Her finder Goodwood Festival of Speed sted, hvor de nyeste racerbiler mødes med fortidens klassikere. - Det er en unik begivenhed for passionerede motorsportfans, fortæller Martin Bisp.