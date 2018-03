Fem lækre golfresorter

Hvis golfferien skal løftes et niveau eller to, skal man gå efter et golfresort i luksusklassen. Specielt i USA er der mange af dem, men man kan også sagtens blive forkælet i Europa og endda til en pris, mange trods alt har lyst til at betale. Golfredaktøren har gennem årene testet en del, og her er fem, som han kan stå inde for - tre i Europa, et i Sydafrika og et i USA. For dem alle gælder, at der også er aktiviteter for ikke-golfere.

Costa Navarino Grækenland er ikke kendt som et golfrejsemål. Så meget større opmærksomhed vakte det, da Costa Navarino på Peloponnes åbnede og straks røg ind på listen over de allerbedste golfresorter i Europa. Det ligner ikke noget andet, man ser i Grækenland, og ret beset kunne det ligge i alle lande. Intet sted synes der at være sparet på noget, uanset om man taler om klinker på gulvet, tekstiler, belysning, møbler eller armaturer. Gæsterne tjekker ind på et af to femstjernede hoteller, The Westin Resort eller The Romanos. De fleste værelser og suiter har egen pool og havudsigt, og når sulten melder sig, kan man vælge mellem en håndfuld prisbelønnede restauranter. Resortet er allerede kendt i hele Europa for sine to golfbaner, men det tiltrækker ikke kun golfere. Man kan lære at surfe eller kitesurfe, sejle i kajak, spille basketball, tennis, squash, bordtennis, dyrke yoga, vandre, deltage i guidede cykelture og meget mere, og der er en stor legeplads for børn. Resortet er grundlagt af Vassilis Constantakopoulos, som kom fra området og senere tjente så mange penge som skibsreder, at han blev en af Grækenlands rigeste. Hans primære mål var at skabe noget, der kunne give beskæftigelse til de lokale og skabe velstand i området, som historisk set har været fattigt. Costa Navarino har i dag over 1200 ansatte. Golfbanerne falder - selvfølgelig - ikke igennem i forhold til den høje standard på hotellerne. The Dunes er tegnet af den tidligere topspiller Bernhard Langer med hjælp fra European Golf Design, mens en af verdens bedst kendte golfbanearkitekter, Robert Trent Jones Jr., har tegnet The Bay Course. The Dunes er den sværeste og særdeles indbydende, men i skønhed bliver den slået af den noget kortere Bay Course, hvor man på flere huller spiller langs vandet, og fra næsten alle de øvrige er der udsigt over bugten. Selv om Costa Navarino allerede er imponerende, er det ikke færdigt. Yderligere to hoteller er planlagt og ligeledes endnu to golfbaner. Banearkitekten er udpeget, men endnu ikke afsløret. Dog ligger det fast, at det er en af de kendte. Se mere på www.costanavarino.com.

A-Rosa Scharmützelsee En times kørsel sydøst for Berlin ligger A-Rosa Scharmützelsee, hvor enhver golfer let kan tilbringe en måned uden at blive træt af at spille. Resortet er blevet overdænget med priser: Syv gange kåret som Tysklands førende golfresort - heraf seks gange i træk - ved World Travel Awards. Golf Magazine har kåret resortet som bedste golfhotel i Europa. Den ene af de tre baner, Nick Faldo Course, er blevet ratet som den sværeste i hele den tysktalende del af verden. Den var i øvrigt med i opløbet om at skulle benyttes til Ryder Cup (opgøret mellem Europa og USA) i 2022. Og den ene sløjfe på Arnold Palmer Course er kåret som Tysklands smukkeste 9-huls sløjfe. Her er al den luksus, man kan ønske sig - også for ikke-golfere. Stedets spa- og wellnessområde på over 4000 kvadratmeter er det store nummer ud over de tre golfbaner og en nihullers-bane. Tyskerne kan tilsyneladende ikke få nok af saunaer, behandlinger og adgang til varme og kolde bade. Den ene pool måler 117 x 16 meter. Da undertegnede besøgte resortet, var alle 224 værelser optaget, men alligevel var der forbavsende stille og god plads i den sublime morgenmadsrestaurant. Mange gæster var allerede da i gang med forskellige aktiviteter som tennis (12 inden- og udendørs baner og med forskelligt underlag), ridning, mountainbiking eller en frisk morgentur til fods i de smukke omgivelser. Nick Faldo Course har linkskarakter og har som de klassiske linksbaner i Skotland pot-bunkere. Arnold Palmer Course er en park- og skovbane, som jeg med glæde kunne spille hver eneste dag resten af mit liv. Resortets tredje 18-hullers bane er Stan Eby Course, hvor spillere med handicap 54 og nedefter har adgang. Her er bedre plads til skæve slag end på de to andre baner, men der er ingen grund til at undervurdere den, hvilket måske sandsynliggøres ved oplysningen om, at der ved åbningen af banen blev spillet The Ladies German Open på den. Se mere på www.a-rosa-resorts.de/a-rosa/resorts-hotels/scharmuetzelsee/hotel-scharmuetzelsee.

La Manga Club Man behøver ikke at interessere sig for golf for at vide, hvad La Manga Club i Murcia-regionen Spanien er. Det er nemlig også stedet, hvor mange af Skandinaviens og Europas bedste fodboldhold forbereder sig til forårssæsonen. Resortet har desuden hele 28 tennisbaner. La Manga Club er ligesom de øvrige fire nævnte golfresorter på disse sider blevet overdænget med priser. Ved seneste uddeling af World Golf Awards blev La Manga Clubs femstjernede hotel, Principe Felipe, for tredje gang ud af de seneste fire år kåret som Spaniens bedste golfhotel. Hvis man vil bo lidt billigere, kan man indlogere sig i værelser eller lejligheder i "landsbyen" Las Lomas, som har fire stjerner. Resortet dækker 566 hektar, hvoraf de tre 18-hullers golfbaner selvfølgelig tager deres del. Kvalitetsmæssigt når de ikke niveauet for de øvrige baner, som omtales her, men dårlige er de bestemt ikke, og med palmer og søer er de en fryd for øjet. Set med danske øjne er en af La Manga Clubs store fordele, at det er nemt at komme til. Der er blot 25 kilometer fra Murcia San Javiar Airport og 100 fra Alicante Airport. La Manga Club, Europas største sportsanlæg, er nærmest som en lille by med mindst 15 restauranter og barer og masser af liv og international stemning, fordi golfere, fodbold-, tennis-, cricket og rugbyspillere samt almindelige ferierejsende uden hang til andet end luksus mødes på kryds og tværs ved vandingshullerne. Stedet har et stort spa- og wellnessområde, vandsportsaktiviteter, mulighed for ridning, mountainbiking og meget mere. Se mere på www.lamangeclub.es.

Fairmont Grand del Mar Statsledere, kendte skuespillere og forfattere og andre, som i ferien gerne vil undgå offentlighedens søgelys, tjekker ind på Fairmont Grand del Mar nær San Diego i Californien, som har noget af det bedste vejr i hele verden. Men vi er nu primært omgivet af helt almindelige turister, også børnefamilier, på dette luksusresort, hvor billigste dobbeltværelse i lavsæsonen koster fra cirka 2400 kroner. Resortet åbnede for 11 år siden, og arkitekten, Adison Mizner, har hentet inspiration fra spanske paladser, eksklusive franske feriehuse ved Middelhavskysten og i Firenze med den dekorative kunst. Hotellet har "blot" 249 værelser og suiter - alligevel løb byggesummen op i cirka 3,5 milliarder kroner. Omkring 80 procent af alle møblerne på hotellet er bragt fra Europa til Californien, og nogle af de bedste indretningsarkitekter, dekoratører og specialister inden for mange andre fag har været involveret i projektet. Blandt aktivitetstilbuddene er tennis, vandreture med guide, mountainbiking og en spa, som i eksklusivitet matcher resten af Fairmont Grand del Mar. Og ikke at forglemme golf. Kun som gæst på hotellet har man mulighed for at spille den private The Grand Golf Clubs bane. Blandt klubbens cirka 230 medlemmer er Phil Mickelson, i efterhånden mange år en af verdens bedste golfspillere. Vi spillede banen en februardag og så under en håndfuld andre golfere, så ventetid er ikke et tema. Den regnes for en af de fem bedste i San Diego-området med op mod 100 baner. Prisen er også derefter: Greenfee er 1400-1500 kroner afhængig af spilletidspunkt. Heri indgår caddie og buggy. Oveni kommer drikkepenge til caddien, 35-40 dollar eller cirka 210-240 kroner pr. spiller. Banen er designet af Tom Fazio, som med 10 baner på Golf Digests liste over Amerikas 100 bedste baner er den mest "anmelderroste" golfbanearkitekt i USA. Se mere på www.fairmont.com/san-diego.