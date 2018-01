Fanget under sandstormen fra Sahara

Økuller. Efter et ophold på øen Fogo ud for Afrikas vestkyst var det tid for mig at vende hjem. Jeg skulle flyve til øen Sal og derfra videre til Danmark. Billetterne var bestilt og bagagen pakket, da en sandstorm ramte øen og lammede flytrafikken på ubestemt tid. Forude ventede en turbulent hjemtur, jeg sent skal glemme.