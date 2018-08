Fåreavler og hyrdehund i perfekt samarbejde

- Giv mig en opgave. Hvor skal jeg styre fårene hen? Michael Crowe kigger drillende på de to unge amerikanske kvinder, og først udpeger den ene et sted på jordloddet, hvor der både er træer, flere bygninger, store sten og samlinger af buske. Den anden kvinde gør opgaven lidt sværere, og Michael svarer opmuntrende, at han er udfordret. Men efter en kunstpause foreslår han alligevel, at border collien, som er hans redskab til at styre fåreflokken, ikke blot skal genne uldtotterne til det udpegede sted. Nej, dyrene - dem alle - skal venstre om et bestemt træ, derpå mellem to store sten i udkanten af folden, samles i en stencirkel og endelig mod det udpegede mål. Og så lige tre opgaver på hjemturen, inden hunden får kommandoen "That'll do" (det er nok for denne gang), og på et splitsekund skifter fra at være den superopmærksomme vogter til at vandre afslappet rundt efter måske fem minutters højintens præstation. Michael Crowe er kvæg- og fåreavler i det naturskønne område tæt ved en af Irlands store turistattraktioner, Glendalough, syd for Dublin, men han er også aktør inden for agroturisme. Især om sommeren er indtægten fra besøgende, som vil have en "ægte irsk oplevelse", som han kalder det, et væsentligt tilskud til driften af ejendommen - ja, simpelthen en nødvendighed. - Uden hundene kunne jeg ikke overleve, siger han. - Jeg får ikke engang så meget for ulden, som det koster at få den klippet af, forklarer han. Efterspørgslen er faldet gennem mange år, og ulden er i dag blot et biprodukt, mens salg af kødet en formålet med at have får. Men klippes skal de under alle omstændigheder, da dyrene ellers risikerer at få forskellige sygdomme. Michael har trænet hyrdehunde, siden han var dreng, og besøgende får i løbet af en halv times tid både indsigt i, hvad man kan træne border collier til at gøre, indsigt i fåreavl - og en god portion grin, for Michael har som de fleste irere en vidunderlig underspillet humor. Som når han over for en anden gruppe amerikanere forklarer, at en border collie kan have nok så fin en stamtavle, men det garanterer ikke, at den bliver en god hyrdehund. Over for fårene skal den vise styrke og mod. Hvis den ikke gør det - hvis den for eksempel ikke kan fastholde blikket og tør gå frem mod dyrene - bliver de bare stående og "siger":

- Nå, vis så, om du kan noget.