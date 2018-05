Et hyggeligt hike i Søhøjlandet

Man behøver ikke tage til svenske skove eller lande med store bjerge for at hike i naturen. Rejse-bloggerne Sheena og Michelle Rasmussen har været på et hyggeligt hike i deres barndomsland: Søhøjlandet mellem Aarhus og Silkeborg.

I lavningerne mellem bakkerne passerer man idylliske søer, andre steder stiger man op i højden og får overblikket fra udsigtspunkter, der afslører terrænets mange skovomkransede søer. Vandrestierne fører gennem tætpakkede nåletræer og åben løvskov, hede og eng.Søhøjlandet byder på en foranderlig dansk natur, og området udmærker sig med at have både Danmarks længste å: Gudenåen på 160 km, Jyllands største sø: Mossø, og Danmarks højeste punkt: Møllehøj på 171 km.Men det er de små søer, forskellige slags skove og flotte udkigspunkter, der gør området til et hyggeligt sted til et sommer-hike, mener rejsebloggerne Michelle og Sheena Rasmussen, tvillingesøstre og personerne bag Shinimichi.com, som har rejst og vandret i hele verden.- Nogle hikes har jeg gennemført med det hovedformål at nå the grand view for eksempel Mount Kinabalu på Borneo eller Mount Rinjani i Indonesien. Andre gange har det været for udfordringens skyld som på Mount Emei i Kina eller bare for hyggens skyld for eksempel Mount Batulao på Filippinerne. For mig falder et hike gennem Søhøjlandet under kategorien "for hyggens skyld". Landskabet er beroligende, smukt og let udfordrende, hvilket giver én masser af tid til at rense sine tanker, tale sammen med sine vandrefæller og ellers bare nyde sin egen eksistens, siger Sheena Rasmussen.Michelle Rasmussen har ikke vandret så meget som sin søster, men giver hende ret:- En tur langs Himmelbjergruten er forfriskende for både synet og sjælen.

Tre gode råd til en vandretur 1) - Det er bare om at komme af sted, siger Michelle Rasmussen. Det er det råd, hun oftest giver folk, der vil af sted på vandreture.- Mange gange bliver det bare ved snakken, så det handler om at få sat et kryds i kalenderen og holde sig til planen, siger hun.



2) Planlæg din tur ved at finde et kort over ruten, og find ud af, hvad vandreturen skal indeholde. Spørg dig selv, om det skal være en afslappende dagstur eller et helt weekendprojekt, der strækker sig over 40 km som ruten fra Silkeborg til Ry.



3) Man får en mere behagelig tur, hvis ens udstyr er i orden, mener Michelle Rasmussen.



- Et par gode sko, en ordentlig rygsæk og rigelig med vand og en madpakke. Så er man godt kørende. Det behøver ikke at være det dyreste eller smarteste udstyr, men det bør være noget, som er passende til turen, og som man stadig vil føle det behageligt i efter et par timer i skoven, siger hun.

Undervurderet dansk natur De 31-årige rejsebloggere er vokset op i Søhøjlandet med fritidsordningsudflugter til Himmelbjerget hver sommer, kanoture med skolen og badeture til Knudssø med deres mor. Det er dog først som voksne, at de er begyndt at sætte stor pris på oplevelser og aktiviteter i naturen og har genopdaget deres barndoms land.- I årene mellem folkeskolen og universitet var vi ikke rigtig rundt i Søhøjlandet. Det er først de seneste år med udgangen af vores studier, at vi har fundet en interesse i det aktive udendørsliv og fotografering. I takt med denne blomstrende interesse, er vi vendt stærkt tilbage for at nyde vores smukke hjemegn. Jeg vil sige, at området omkring Himmelbjerget klart er blevet vores go-to sted, når vi bare lige ønsker at fange lidt frisk luft, eller hvis vi spontant vil på tur, siger Sheena Rasmussen.- Generelt har vi de seneste år udviklet en stor kærlighed til den danske natur, som på mange måder er ret undervurderet. Godt nok kan Danmark ikke prale sig med storslåede bjerge og dybe floder, men det er til gengæld et varieret lavland med en ydmyg skønhed, der gemmer på en masse forskellige naturperler såsom dramatiske kyststrækninger, små ørkenlandskaber og idylliske blomsterbeklædte marklandskaber, mener Michelle Rasmussen.

Shinimichi.com Sheena og Michelle Rasmussen er tvillinger og kvinderne bag rejsebloggen Shinimichi.com.De er 31 år og vokset op i Søhøjlandet, men flyttede for at læse naturvidenskab på Aarhus Universitet. Sheena Rasmussen har en Ph.d. i molekylærbiologi og genetik og er ansat ved Sveriges Landbrugsuniversitet i Uppsala, hvor hun forsker i sammenspillet mellem planter og mikrober. Michelle Rasmussen har en kandidatgrad i kemi og er ansat ved Sejet Planteforædling nær Horsens, hvor der arbejdes med at udvikle nye sorter af landbrugsafgrøder. Bloggen stammer fra 2010. Dengang blev den brugt som en fotodagbog med glimt fra hverdagen. Det er først de seneste år, at bloggen er blevet en rejseblog.På Shinimichi.com kan man blandt andet se og læse om deres vandre- og kanoture i Søhøjlandet, om deres nordiske rejse, hvor de på et år besøgte alle de nordiske lande med campingudstyr og om rejser meget længere væk.